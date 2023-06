Líder da UE encerra visita pela América Latina no México

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/06/2023 - 16:01 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO, 16 JUN (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concordou com o seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em “acelerar” a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o México e a União Europeia (UE), um “impasse” desde 2018 após dois anos de renegociação.

Depois de um encontro na última etapa de sua turnê latino-americana, que também incluiu Brasil, Argentina e Chile, Von der Leyen acertou com o mandatário mexicano “acelerar as negociações” para finalizar o acordo antes do final deste ano, segundo um comunicado do governo.

Além disso, a nota oficial indicou que ambos se solidarizaram com o povo ucraniano “após a agressão russa e apoiaram sua independência, soberania e integridade territorial dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, conforme estabelecido pelas resoluções relevantes das Nações Unidas para alcançar a paz”. Os líderes também enfatizaram a importância de “uma abordagem abrangente para abordar a migração e a necessidade de criar condições sociais e desenvolvimento sustentável para as comunidades locais na América Central”.

Sobre a cúpula de Líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da UE, a ser realizada nos dias 17 e 18 de julho em Bruxelas, eles concordaram que “permitirá que a aliança birregional seja renovada e fortalecida” e enfrentará a desigualdade, a mudança climática e as ameaças à segurança global.

Após a reunião no Palácio Nacional, centro histórico da capital do país, Von der Leyen tuitou que o México é “um parceiro estratégico e membro chave do G20 com quem compartilhamos valores fundamentais”.

No comunicado, a presidência recordou que o México é o segundo maior parceiro comercial da UE na América Latina, razão pela qual ambas as partes “acordaram em favorecer políticas que promovam um crescimento econômico sustentável, resiliente e inclusivo e que favoreçam a justiça social”.

Na semana passada, a UE propôs a Nova Agenda para as relações com a América Latina e o Caribe e anunciou o Global Gateway como “ponta de lança”, que prevê canalizar 10 bilhões de euros para ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e expandir as oportunidades de investimento verde e digital na região .

López Obrador e Von der Leyen discutiram as oportunidades da iniciativa em “projetos prioritários” em temas como “finanças sustentáveis, energia sustentável, produção de vacinas e gestão de água”, e identificaram o México como um “centro energético, industrial e logístico” para os mercados americano e europeu.

Além disso, identificaram “prioridades e desafios comuns como a luta contra a desigualdade, a pobreza, os direitos humanos, a transição energética, a perda da biodiversidade, a migração, a saúde, a inflação e a segurança alimentar, bem como a defesa do direito internacional”, de acordo com o texto.

Por fim, ambos concordaram em promover “maior investimento recíproco e o fluxo de tecnologias e conhecimentos em benefício de suas próprias sociedades”. (ANSA).

