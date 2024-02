Líder da Stellantis se reúne com presidente e ministro da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/02/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TURIM, 6 FEV (ANSA) – O presidente da Stellantis, John Elkann, teve reuniões nesta terça-feira (6) com o chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, e o ministro da Economia Giancarlo Giorgetti, em meio à polêmica com o governo de Giorgia Meloni sobre os planos do grupo automotivo para o país.

A agenda já estava programada havia tempos, mas acabou servindo de ocasião para Elkann explicar os projetos industriais da Stellantis para a Itália, sobretudo relativos à montadora italiana Fiat, uma das principais marcas do grupo.

Elkann também se reuniu com o embaixador dos EUA em Roma, Jack Markell, com o comandante-geral da Arma dos Carabineiros, Teo Luzi, e com o governador do Banco da Itália, Fabio Panetta.

Nos últimos dias, o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, se tornou alvo de críticas de membros do governo e até da oposição por dizer que a Itália deveria fazer mais para proteger os empregos da indústria automotiva, especialmente para estimular o mercado de carros elétricos.

Após a declaração, Giorgetti chegou a cogitar a entrada do Estado italiano no capital da Stellantis, que já tem a França como acionista minoritária, com uma fatia de pouco mais de 6%.

