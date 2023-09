Líder da Série B, Vitória empata sem gols com o Mirassol em casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 21:43 Compartilhe

O líder Vitória não jogou bem e apenas empatou sem gols com o Mirassol, nesta sexta-feira, em partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador (BA).

O time visitante foi melhor e criou as melhores chances na partida. Com o resultado, o time baiano completa dois jogos sem vencer e apesar disso não deixa a liderança ao final desta rodada da competição, onde está com 48 pontos.

O Mirassol, que vem em seu momento mais delicado de toda a temporada, apesar do bom futebol apresentado, completa sequência de seis jogos sem vitória. O time paulista soma 36 pontos.

A partida começou nervosa e muito faltosa. Com dois minutos, Matheus Trindade já tinha recebido cartão amarelo pelo lado do Vitória. Antes dos 18 minutos, Negueba e Gabriel já tinham sido advertidos pelo lado do Mirassol. O Vitória, muito ansioso, não conseguia ser objetivo no campo ofensivo e parava no bom esquema defensivo do Mirassol.

As melhores chances do primeiro tempo foram do time visitante. A principal delas foi aos 25, quando Lucas Ramon cruzou, Lucas Ramon escorou e Negueba cabeceou à direita de Lucas Arcanjo. Nos minutos finais, o Mirassol teve mais duas oportunidades de abrir o marcador. A primeira com o zagueiro Rodrigo Sam, de cabeça, aos 43 e a segunda com Zé Roberto, aos 45, em chute de fora da área.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Mirassol seguia melhor e antes dos dez minutos já tinha criado duas boas chances com Zé Roberto e Negueba. O líder do campeonato continuava com dificuldade de construir uma jogada no setor ofensivo apesar de pressionar mais, mas pecava na hora do último passe.

O Mirassol, aos 40, ainda teve mais uma chance de marcar. Julimar recebeu pela esquerda, entrou na área e cruzou para trás para Camilo chutar na marca do pênalti, mas a bola explodiu no rosto de Matheusinho, que evitou o gol. Nos acréscimos, o Vitória criou sua melhor chance, aos 51, quando Zeca de fora da área acertou a trave do gol do Mirassol.

Na próxima rodada, a 27ª da Série B, o Vitória entra em campo no domingo (dia 10) diante do CRB, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Mirassol joga no sábado (dia 9) contra o Botafogo, às 20h30, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 MIRASSOL

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Felipe Vieira (Wellington Nem); Dudu (Gegê), Matheus Trindade (Rodrigo Andrade) e Matheusinho; Zé Hugo (Welder), Iury Castilho e Léo Gamalho (Osvaldo). Técnico: Léo Condé.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri (Camilo), Danielzinho, Chico Kim (Neto Moura) e Gabriel (Fernandinho); Negueba (Julimar) e Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart

CARTÕES AMARELOS – João Victor, Dudu e Matheus Trindade (Vitória); Negueba, Yuri, Camilo e Gabriel (Mirassol).

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA – R$ 713.777,00.

PÚBLICO – 29.103 pagantes.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).





