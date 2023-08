Líder da oposição no Zimbábue reivindica vitória nas eleições presidenciais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2023 - 11:37 Compartilhe

O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, contestou neste domingo (27) a reeleição do presidente, Emmerson Mnangagwa, anunciada oficialmente no sábado, e reivindicou sua própria vitória, após um processo eleitoral marcado por irregularidades.

“Vencemos estas eleições. Somos os líderes. Estamos até surpresos que Mnangagwa tenha se declarado o vencedor (…) Temos os resultados reais”, anunciou Chamisa, um advogado e pastor candidato da Coalizão de Cidadãos pela Mudança (CCC), em uma entrevista à imprensa.

str-cld/jg/aoc/eg/yr/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias