Líder da Oposição na Câmara diz que internação de Bolsonaro não prejudica PL da Anistia

O deputado federal Zucco (PL), líder da Oposição na Câmara, afirmou que a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não prejudica o andamento do projeto de lei (PL) da anistia. Um requerimento para a tramitação da proposta em regime urgência foi protocolado na Casa nesta segunda-feira, 14.

Em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta terça-feira, 15, Zucco disse Bolsonaro não está abordando o tema e segue focado na recuperação. O ex-presidente passou por uma cirurgia no intestino no domingo, 13.

O deputado esteve no hospital para ver a família de Bolsonaro e não teve contato com o ex-presidente, que está com visitas restritas no momento.

Segundo Zucco, o próximo passo para o avanço do projeto que concede perdão aos condenados pelo 8 de Janeiro é articular para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque em votação o pedido de urgência no plenário.

“A gente tem a intenção de que o diálogo franco com o presidente Hugo Motta seja realizado para que, na semana que vem, a gente possa solicitar para que (o projeto de lei) seja pautado já em plenário”, afirmou.

O presidente da Casa está fora de Brasília, em uma viagem pessoal. Depois do feriado de Páscoa, Motta deve reunir os líderes partidários da Casa para definir sobre a proposta.

O deputado destacou que, como o pedido de urgência já foi protocolado, as assinaturas dos parlamentares não podem ser mais retiradas do projeto. Zucco disse que houve pressão tanto do governo federal quanto do Supremo Tribunal Federal (STF) para que assinaturas fossem retiradas do requerimento.

Quadro de saúde de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em “estabilidade clínica e sem dor” após a cirurgia para tratar complicações abdominais decorrentes da facada em 2018. Para mostrar a evolução da recuperação, Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta terça-feira, caminhando com a ajuda de equipamentos ao lado da equipe médica.