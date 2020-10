Líder da Igreja Remanescente de Laodiceia integra lista do trabalho escravo

Ana Vindoura Dias Luz, líder da Igreja Remanescente de Laodiceia, aliciou diversos trabalhadores da sua empresa com o discurso de que “Jesus está voltando. Mas só vai ganhar o Reino dos Céus quem me seguir”. Os funcionários da empresa não recebiam salários, eles eram pagos com a promessa de salvação divina.

Segundo os auditores-fiscais que autuaram Ana Vindoura por submeter 79 trabalhadores a condições de escravidão, a “ajuda de custo” que os funcionários recebiam informalmente, era usada para bancar despesas da empresa e da igreja.

Os funcionários da empresa dormiam em locais improvisados, como carrocerias de caminhões, ao lado de agrotóxicos e em alguns casos, dormiam sob tetos de lona.

A líder religiosa agora integra o o grupo “lista suja” do trabalho escravo. Este programa é um cadastro divulgado semestralmente pelo Ministério da Economia, que relaciona os empregadores responsabilizados pela utilização de mão de obra escrava.

Celso Correa de Oliveira, advogado de Ana Vindoura e da Igreja Remanescente de Laodiceia, negou todas as acusações ao ser questionado.

