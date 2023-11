Líder da esquerda italiana pede votos para Sergio Massa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2023 - 15:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 18 NOV (ANSA) – A líder do principal partido de centro-esquerda da Itália divulgou um vídeo em que pede para os eleitores argentinos votarem no peronista Sergio Massa para presidente no segundo turno das eleições.

O ministro da Economia disputa a Casa Rosada com o ultraliberal Javier Milei, e todas as pesquisam apontam uma briga acirrada entre os dois candidatos.

“Não temos dúvidas de que lado estamos. Aqueles que têm no coração os valores progressistas e democráticos, que amam a Argentina, sabem o que fazer: apoiar Sergio Massa para presidente”, afirmou a secretária do Partido Democrático (PD), Elly Schlein.

A líder progressista ainda exaltou os “laços profundos” entre Itália e Argentina – o próprio Massa é filho de imigrantes italianos.

De acordo com Schlein, o segundo turno de 19 de novembro é “fundamental para o futuro da Argentina”. “De um lado, uma visão de justiça social, progresso, democracia, de paridade de gênero, de luta contra as mudanças climáticas. Do outro, a misoginia, o racismo, o isolamento da Argentina, a mercantilização da sociedade, a negação das mudanças climáticas”, disse.

Segundo a italiana, Massa é “o único que pode enfrentar os desafios cruciais para o futuro e resolver os enormes problemas sociais e ambientais do país”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias