Líder da Cosa Nostra é interrogado em Palermo, na Itália

PALERMO, 7 JUL (ANSA) – O mafioso Matteo Messina Denaro, preso em janeiro passado após permanecer 30 anos foragido, foi interrogado nesta sexta-feira (7) em Palermo, na Itália.

O interrogatório de Denaro, condenado à prisão perpétua pelo seu envolvimento em dezenas de mortes, aconteceu no presídio de segurança máxima de L’Aquila e durou cerca de três horas.

Essa foi a terceira vez em que o líder da Cosa Nostra foi interrogado desde que foi detido pelas autoridades italianas.

No final do mês passado, Denaro foi submetido a uma cirurgia para corrigir um problema urológico. O chefe mafioso sofre de hidronefrose, um distúrbio causado pelo excesso de líquido no rim.

A intervenção realizada em uma unidade hospitalar de L’Aquila, contudo, não estava ligada ao seu câncer de cólon.

(ANSA).

