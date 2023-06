Líder da Cosa Nostra é internado na Itália para cirurgia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 10:01 Compartilhe

L’AQUILA, 27 JUN (ANSA) – O mafioso Matteo Messina Denaro, preso em janeiro passado após permanecer 30 anos foragido, foi internado nesta terça-feira (27) em L’Aquila, na Itália, para ser submetido a uma cirurgia.

Denaro, condenado à prisão perpétua pelo seu envolvimento em dezenas de mortes, deverá passar por uma operação para corrigir um problema urológico. A intervenção, contudo, não estaria ligada ao seu câncer de cólon.

Segundo apurações, o chefe da Cosa Nostra sofre de hidronefrose, um distúrbio causado pelo excesso de líquido no rim, e a cirurgia servirá para melhorar a drenagem renal. A internação de Denaro deverá durar pelo menos dois dias.

A polícia italiana montou um fortíssimo esquema de segurança no hospital para evitar qualquer tentativa de fuga do criminoso de 62 anos.

Antes de dar entrada no hospital, Denaro, que é acompanhado de perto por uma equipe médica no presídio de segurança máxima de L’Aquila, se encontrou com sua filha e irmãs nos últimos dias.

“Denaro está agarrado à vida e luta como um leão para derrotar a doença”, informou uma fonte de dentro da prisão.

(ANSA).

