Líder da Comissão Europeia participará de missa de posse de Papa

BRUXELAS, 13 MAI (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participará da missa de posse, ou entronização, do papa Leão XIV, que acontecerá no próximo domingo, 18 de maio.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (13) pela porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho.

A missa de posse, anunciada pelo Vaticano a última sexta (9), marcará o início do pontificado do 267º líder da Igreja Católica, que acumula 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo.

A expectativa é de que diversos líderes mundiais, incluindo do Brasil, participem da celebração. No último fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deve enviar seu vice Geraldo Alckmin (PSB) para representar o país na missa no Vaticano.

Em declaração à imprensa em Moscou, onde realizou uma visita oficial, o líder petista justificou a ausência na cerimônia de Leão XIV por conta da série de viagens internacionais. (ANSA).