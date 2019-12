Líder da Câmara pede instauração de impeachment contra Trump

WASHINGTON, 05 DEZ (ANSA) – A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu para a Comissão de Justiça formular os artigos do processo de impeachment contra Donald Trump.

Com isso, a democrata dá sinal verde para o presidente ser colocado em estado de acusação. Segundo Pelosi, Trump violou “gravemente” a Constituição. “Nossa democracia está em jogo, e o presidente não nos deixa escolha”, declarou.

Um relatório da Comissão de Inteligência da Câmara acusa Trump de abuso de poder e obstrução do inquérito conduzido pelo Congresso.

O magnata é suspeito de ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a anunciar uma investigação contra Joe Biden, pré-candidato à Casa Branca e cujo filho, Hunter, foi conselheiro de uma empresa ucraniana de gás, a Burisma. Para alcançar seu objetivo, Trump teria congelado uma ajuda militar de quase US$ 400 milhões a Kiev.

Em um telefonema em 25 de julho, Trump pediu para Zelensky investigar os Biden, mas não mencionou a ajuda militar, que estava bloqueada na época. Já a acusação de obstrução se refere à postura do presidente de instruir membros do governo a não testemunharem no Congresso e não fornecerem documentos oficiais.

Cabe à Comissão de Justiça formular as bases do pedido de impeachment, que depois será submetido a plenário. Para o processo ser instaurado, é preciso maioria simples na Câmara, que é dominada pela oposição, mas o julgamento acontece no Senado, de maioria republicana e onde uma eventual condenação dependerá do apoio de dois terços dos membros da casa.

A expectativa é de que a votação na Câmara ocorra antes do Natal, e o julgamento no Senado, em janeiro, mês anterior ao início das primárias democratas para a Presidência.

“Os democratas, incompetentes e de extrema esquerda, acabam de anunciar que tentarão me depor por causa de nada. A boa notícia é que os republicanos nunca foram tão unidos. Nós vamos vencer”, escreveu Trump no Twitter. Já a Casa Branca acusou Pelosi de “subversão”.

Até hoje, apenas dois presidentes foram submetidos a processos de impeachment nos EUA: Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1998), ambos absolvidos – Richard Nixon renunciou em 1974, evitando um afastamento iminente por causa do escândalo “Watergate”. (ANSA)