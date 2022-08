Líder Cruzeiro faz 2 a 0 no Tombense e abre larga vantagem na Série B

Agência Brasil 06/08/2022 - 22:01 Compartilhe

O Cruzeiro sobrou diante do Tombense na noite deste sábado (6) com vitória por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, no encerramento da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram no segundo tempo, com os atacantes Bruno Rodrigues e Daniel Júnior.

A Raposa segue na liderança, agora com 49 pontos, e está cada vez mais próxima de garantir a classificação antecipada para a Série A do Brasileirão. Já o conterrâneo Tombense caiu para a sexta posição, com 32 pontos.

49’ | 2T | VITÓRIA NOSSA, NAÇÃO AZUL! Baita vitória no Mineirão. Bruno Rodrigues e Daniel Jr. marcaram nossos gols. ⚽️#CRUxTOM | 2×0#UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/cEh0rfZpqK — Cruzeiro (@Cruzeiro) August 6, 2022

Oportunidades não faltaram para os donos da casa abrirem o placar no primeiro tempo. A pressão foi total. Aos oito minutos, Chay disperdiçou cobrança de falta, chutando para fora. Dez minutos depois, ele teve outra boa chance: recebeu o passe no meio da área e chutou forte por cima do gol. Na sequência, foi a vez do lateral direito Zé Ivaldo mandar um bola venenosa, mas o goleiro Felipe Garcia salvou o gol do Tombense. Antes do término da primeira etapa, o volante Neto Moura quase marcou o primeiro da Raposa, mas a bola foi para fora.

Na volta do intervalo, a Raposa finalmente abriu o placar logo aos três minutos. Marcando na saída de bola do adversário, Daniel Júnior deu um passe de primeira para o recém-contratado Bruno Rodrigues abrir o marcador no Mineirão. Depois, aos 23, Bidu disparou pela esquerda e cruzou na medida para Daniel Júnior mandar para o fundo da rede e selar a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.

⚪️ + 3 PTS NA BAGAGEM! Baita vitória, fora de casa, pra confirmar a quinta posição no campeonato! É a força da união do grupo. Vamos pra cima, Tubarão!!! pic.twitter.com/kYUJbvF0QD — Londrina E C (@LondrinaEC) August 7, 2022

Londrina se aproxima do G4

A noite também foi boa para o Londrina que venceu fora de cada, por 1 a 0, o Novorizontino, e subiu para a quinta posição na tabela. O gol da partida saiu no segundo tempo, com o atacante Douglas Coutinho. O triunfo deixou o Londrina a seis pontos de alcançar o Vasco, quarto colocado. Já o Novorizontino seque em 11º lugar, com 27 pontos.

Bahia vence CSA e assume vice-liderança

No final da tarde, o Esquadrão de Aço derrotou o CSA por 1 a 0 em Salvador e assumiu a vice-liderança da Série B. Noite para lá de especial para o atacante Igor Torres, que garantiu a vitória aos 38 minutos do primeiro tempo, em sua primeira participação como titular, para delírio da torcida do Bahia que lotou a Arena Fonte Nova. O estádio teve recorde de público: 44.885 pagantes. Com o triunfo, o Bahia soma 40 pontos, e está a nove de alcançar o líder Cruzeiro. Já o CSA segue no Z4, com 20 pontos.