Líder Coritiba fica no 0 a 0 com o Vitória na Série B

Jogando no estádio do Barradão, em Salvador, o Coritiba empatou em 0 a 0 com o Vitória nesta quarta-feira (22) e manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

#VITxCFC – – Coxa empata no Barradão, sem gols. O próximo compromisso agora é em casa, sábado, contra o Guarani, com a torcida presencial dos sócios coxas-brancas (com prioridade 1). Saiba mais informações: https://t.co/ApePjjDIAm pic.twitter.com/voq9i2y7mj — Coritiba (@Coritiba) September 22, 2021

Após a igualdade na partida da 25ª rodada da competição, o Coxa alcançou os 49 pontos, mantendo a ponta da classificação. Já o Rubro-Negro Baiano terminou a rodada na 17ª posição, dentro da zona do rebaixamento, com 25 pontos.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Guarani no Couto Pereira no sábado (25). No mesmo dia o Vitória visita o Londrina no estádio do Café.

Triunfo da Ponte Preta

Quem venceu nesta quarta pela competição foi a Ponte Preta, que bateu o Operário por 2 a 1 no estádio Germano Krüger. O resultado deixou a Macaca na 14ª posição com 29 pontos. Já o Fantasma é o 10º com 34 pontos.

Uma noite para ficar na história: com gols de André Luiz e Rodrigão, e terminando o jogo com nove em campo, Ponte conquista a primeira vitória fora de casa e sobe duas posições na tabela. – https://t.co/G8Us9L7kO1 pic.twitter.com/sLxr1BC7Vn — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) September 23, 2021

O triunfo dos visitantes foi alcançado graças a gols do volante André Luiz e do atacante Rodrigão, enquanto o volante Marcelo descontou para o time da casa.

O Operário volta a entrar em campo no sábado, contra o Confiança. Um dia depois a Ponte Preta recebe o Brasil de Pelotas no estádio Moisés Lucarelli.







