Líder com o Atlético-MG, Hulk fala sobre o Brasileirão: ‘Cada jogo é uma guerra’

Principal destaque do Atlético-MG, Hulk liderou o time na vitória por 2 a 1 diante do Juventude, neste domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante fez seu sétimo gol na competição e iniciou a reação da equipe alvinegra, que havia saído atrás do placar. O resultado fez com que ultrapassasse o Palmeiras na tabela de classificação e assumisse a ponta.

“Feliz demais por estar assumindo a liderança pela primeira vez no Brasileirão. Estamos buscando isso desde o começo. O Campeonato é muito difícil, estou tendo a oportunidade de disputar e ver o quanto é difícil. Cada jogo é uma guerra”, falou o atacante.

Claramente esgotado, Hulk mostrou muito entusiasmo com a vitória do Atlético-MG, mas lembrou do jogo importantíssimo diante do River Plate, marcado para esta quarta-feira, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

“Mas é muito gratificante deixar tudo, sair cansado, mas com o nosso objetivo cumprido, que era a vitória, assumir a liderança a já trabalhar pensando agora no jogo contra o River Plate”, completou o atleta.

Neste domingo, o Atlético-MG não teve uma atuação de gala. O clube mineiro errou muito no primeiro tempo, saiu atrás do placar, mas mostrou ter poder de reação ao virar a partida nos minutos finais do embate. É a oitava vitória consecutiva no torneio.

O Atlético-MG é agora o líder com 34 pontos, abrindo dois do Palmeiras, que caiu para o segundo lugar. O Fortaleza é o terceiro colocado, com 30.

