Líder City goleia Newcastle (5-0) e se afasta do Liverpool; Arsenal se consolida no G4

O líder Manchester City goleou o Newcastle (13º) neste domingo por 5 a 0 e aumentou pata três pontos sua vantagem sobre o Liverpool (2º) na luta pelo título da Premier League pela 36ª rodada do campeonato inglês.





Os ‘Citizens’ entraram em campo no Etihad Stadium dispostos a esquecer a dolorosa eliminação nas semifinais de Liga dos Campeões na última quarta-feira (vitória de 4-3 na ida, derrota de 3-1 na volta) contra o Real Madrid.

Raheem Sterling (19) e o espanhol Aymeric Laporte (38) começaram a goleada, que foi completada no segundo tempo pelo também espanhol ‘Rodri’ Hernández (61), Phil Foden (90+1) e mais uma vez Sterling (90+3) com seu segundo gol da tarde.

Com esta vitória o Manchester City consolida seu favoritismo ao somar 86 pontos, três a mais que o Liverpool (2º com 83), no momento em que restam apenas três rodadas para o fim do campeonato.

– Arsenal firme no G4 –

Mais cedo o Arsenal (4º) também conseguiu uma importante vitória ao derrotar o Leeds (18º) por 2 a 1 e se consolidou nas posições da Liga dos Campeões, aumentando assim a distância em relação ao Tottenham (5º) e se aproximando do Chelsea (3º).

Os ‘Gunners’ resolveram o jogo rapidamente, com dois gols de Eddie Nketiah (5 e 10) diante de um fragilizado Leeds, que teve que jogar com 10 jogadores após a expulsão precoce de Luke Ayling (27) devido a uma entrada dura sobre o brasileiro Gabriel Martinelli.

Os visitantes conseguiram diminuir no segundo tempo com um gol do espanhol Diego Llorente (66), mas a reação não foi além disso e a vitória ficou com o Arsenal.

Os três pontos são suficientes para a equipe do norte de Londres abrir quatro pontos de vantagem sobre o Tottenham, que empatou no sábado com o Liverpool (1-1).

Faltando três jogos, o Arsenal pode até sonhar com o pódio, já que está apenas um ponto atrás do Chelsea (3º).

O Leeds, com esta derrota, entra na zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Burnley (17º).

– Everton reage –

Já o Everton (16º), em plena luta pela permanência, conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, desta vez sobre o Leicester (14º) fora de casa por 2 a 1.

O ucraniano Vitali Mykolenko marcou com um poderoso chute de primeira (6), mas o zambiano Patson Daka (11) empatou para os ‘Foxes’.

Mason Holgate (30) marcou o segundo gol dos ‘Toffees’, que estão um ponto acima da zona de rebaixamento com um jogo a menos que seus rivais.

Em outro jogo deste domingo, o West Ham (7º) goleou por 4 a 0 o Norwich (20º), com dois gols do argelino Said Benrahma (12 e 45+3).

Depois de serem eliminados nas semifinais da Liga Europa na quinta-feira (derrotas por 1-2 e 1-0 diante do Eintracht Frankfurt), os ‘Hammers’ querem estar de volta na próxima temporada na segunda mais importante competição europeia de clubes.

Ocupando atualmente uma posição que classifica para a Conference League, o West Ham tem 55 pontos, 3 a menos que o Manchester United (6º, com 58), mas com uma partida pendente que pode servir para colocar os ‘Red Devils’ em apuros nesta reta final da temporada.

— Resultados da 36ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sábado:

Burnley – Aston Villa 1 – 3

Brentford – Southampton 3 – 0

Crystal Palace – Watford 1 – 0

Chelsea – Wolverhampton 2 – 2

Brighton – Manchester United 4 – 0

Liverpool – Tottenham 1 – 1

– Domingo:

Leicester – Everton 1 – 2

Arsenal – Leeds 2 – 1

Norwich City – West Ham 0 – 4

Manchester City – Newcastle 5 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 86 35 27 5 3 89 21 68

2. Liverpool 83 35 25 8 2 87 23 64

3. Chelsea 67 35 19 10 6 70 31 39

4. Arsenal 66 35 21 3 11 56 42 14

5. Tottenham 62 35 19 5 11 60 40 20

6. Manchester United 58 37 16 10 11 57 56 1

7. West Ham 55 36 16 7 13 57 46 11

8. Wolverhampton 50 35 15 5 15 35 34 1

9. Brighton 47 36 11 14 11 38 42 -4

10. Crystal Palace 44 35 10 14 11 46 42 4

11. Aston Villa 43 34 13 4 17 47 47 0

12. Brentford 43 36 12 7 17 44 52 -8

13. Newcastle 43 36 11 10 15 40 61 -21

14. Leicester 42 34 11 9 14 49 56 -7

15. Southampton 40 36 9 13 14 41 61 -20

16. Everton 35 34 10 5 19 37 56 -19

17. Burnley 34 35 7 13 15 32 49 -17

18. Leeds 34 35 8 10 17 39 74 -35

19. Watford 22 35 6 4 25 32 70 -38

20. Norwich City 21 35 5 6 24 22 75 -53

