Líder City fica no 0 a 0 com Crystal Palace e Liverpool pode encostar

O Manchester City empatou em 0 a 0 em sua visita ao Crystal Palace (11º) e sua vantagem na liderança da classificação da Premier League caiu para 4 pontos em relação ao Liverpool, que disputou um jogo a menos.

Após 29 rodadas disputadas, o City soma 70 pontos, contra 66 dos ‘Reds’, que na quarta-feira enfrentam o Arsenal (4º) no jogo adiado.

A diferença entre os dois primeiros colocados da Premier se reduz a medida que se aproxima o duelo entre os dois pela 32ª rodada.

A defesa do Crystal Palace voltou a prevalecer sobre o ataque ‘Citizen’ como já havia ocorrido no primeiro turno, quando os londrinos venceram por 2 a 0, e com isso serão o único time da Premier que nesta temporada não terá sofrido gols do City.

Como é habitual na equipe do técnico Pep Guardiola, os visitantes controlaram a partida e tentaram de todas as formas romper a defesa dos ‘Eagles’, mas sem encontrar uma brecha nos 90 minutos.

O City teve 74% de posse de bola e 18 chutes a gol, mas não conseguiu superar o goleiro espanhol do Palace, Vicente Guaita.

Dois chutes na trave do lateral português João Cancelo (28) e do meia belga Kevin de Bruyne (56) foram as melhores chances para a equipe de Manchester.

“Jogamos muito bem. Tivemos chances, mas não conseguimos marcar. Essas coisas às vezes acontecem”, disse Guardiola após a partida.

“Há muitos jogos para disputar e muitos jogos para vencer. Não posso reclamar do nosso jogo. Preferimos vencer, obviamente, mas jogamos bem”, acrescentou o treinador.

— Jogos da 29ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sábado:

Brighton – Liverpool 0 – 2

Brentford – Burnley 2 – 0

Manchester United – Tottenham 3 – 2

– Domingo:

West Ham – Aston Villa 2 – 1

Chelsea – Newcastle 1 – 0

Leeds – Norwich City 2 – 1

Everton – Wolverhampton 0 – 1

Southampton – Watford 1 – 2

Arsenal – Leicester 2 – 0

– Segunda-feira:

Crystal Palace – Manchester City 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Liverpool 66 28 20 6 2 73 20 53

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 51 26 16 3 7 43 29 14

5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Wolverhampton 46 29 14 4 11 29 23 6

8. Tottenham 45 27 14 3 10 42 35 7

9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

12. Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Brighton 33 28 7 12 9 26 34 -8

14. Newcastle 31 28 7 10 11 32 48 -16

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds 26 29 6 8 15 31 65 -34

17. Everton 22 26 6 4 16 28 47 -19

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

