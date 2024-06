Líder checheno afirma que Rússia tomou o controle de cidade na região ucraniana de Ryzhivka

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/06/2024 - 6:05 Para compartilhar:

O líder da região russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov, anunciou no domingo que as forças russas tomaram a cidade fronteiriça de Ryzhivka, na região de Sumy, no norte da Ucrânia.

Até o momento, o Ministério da Defesa da Rússia e as autoridades ucranianas não se pronunciaram sobre a afirmação de Kadyrov.

A região de Sumy fica na fronteira norte da Ucrânia e não tem uma presença significativa de tropas russas desde o início do conflito em 2022.

Kadyrov afirmou que combatentes de seu batalhão Akhmat “em conjunto com soldados de outras unidades russas realizaram operações táticas e libertaram outro assentamento do inimigo”.

“Trata-se da localidade de Ryzhivka, na fronteira com a região de Kursk”, acrescentou o líder checheno no Telegram.

“Como resultado das ações de ataque efetuadas em larga escala, o lado ucraniano sofreu muitas perdas e teve que recuar”, disse.

A AFP não conseguiu verificar o relato de Kadyrov com fontes independentes.

Yuriy Zarko, prefeito do município ucraniano, negou que Ryzhivka tenha sido tomada e afirmou à televisão estatal que não há tropas russas na cidade.

Em maio, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou que a Rússia estava reunindo tropas na fronteira norte, em previsão a uma possível nova ofensiva.

As autoridades iniciaram uma operação de retirada de moradores de algumas áreas de fronteira na região de Sumy, alegando o risco de ataques russos.

