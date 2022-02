Líder Brasil goleia Paraguai (4-0), que fica sem chances de ir à Copa do Catar-2022

Apesar das mudanças na escalação, o líder e classificado Brasil, goleou o Paraguai por 4 a 0 nesta terça-feira, em Belo Horizonte, e o deixou sem chances de ir para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Guiados pela velocidade de seus pontas, Vinicius Jr e Raphinha, que marcou o primeiro gol aos 28 minutos, a seleção brasileira fez um jogo tranquilo contra o penúltimo das Eliminatórias Sul-Americanas, que jogava o tudo ou nada no Mineirão.

Além de abrir o placar, o atacante do Leeds protagonizou as melhores chances dos anfitriões, apoiados pela função de pivô desempenhada pelo atacante Matheus Cunha.

O meia Philippe Coutinho, homem de confiança de Tite, aumentou no segundo tempo (62), seguido por Antony (86) e Rodrygo (88).

Com a vitória faltando duas rodadas, o Brasil segue na liderança com 39 pontos, após 12 vitórias e três empates, enquanto que a seleção comandada pelo argentino Guillermo Barros Schelotto, que precisava vencer para manter vivas suas poucas chances de classificação, pena na penúltima posição com apenas 13 pontos.

Na última rodada dupla das Eliminatórias, que será disputada em março, o Brasil recebe o Chile e visita a Bolívia, enquanto o Paraguai joga em casa contra o Equador e depois viaja para enfrentar o Peru.

– Raphinha abre o placar –

Sem Neymar, que não foi convocado devido a uma lesão no tornozelo, a Seleção conseguiu sair na frente nos dois primeiros jogos de 2022.

Após o 1 a 1 com o Equador na última quinta-feira, os brasileiros somaram uma vitória contra o Paraguai, apesar de Tite ter feito seis mudanças em relação ao elenco que empatou em Quito.

O treinador deu minutos para jogadores que não costumam ser titulares como Vinicius Junior, Matheus Cunha, Fabinho, Alex Telles e Dani Alves. Com eles, a equipe resolveu um jogo em que só precisou se preocupar em atacar.

Sem incomodar Éderson, os paraguaios, obrigados a vencer, se limitaram a resistir às investida do anfitriões, que testaram o goleiro Antony Silva em um mano a mano de Vinicius Junior e uma cabeçada violenta de Thiago Silva.

Após os ataques bruscos de Raphinha pela direita, e as chances criadas por seus companheiros, ficou claro que a defesa ‘guarani’ ia desabar em algum momento.

E assim aconteceu quando o atacante recebeu uma bola longa de Marquinhos, do meio de campo, penetrou entre os marcadores e chutou colocado de pé esquerdo.

– Brasil deslancha –

Os gols que garantiriam a vitória demoraram a chegar, e não por falta de vontade da seleção brasileira, tantas vezes questionada em casa pela falta de brilho de seu futebol.

Criticado por sua irregularidade no Barcelona nos últimos meses, Coutinho, que teve um início de ano promissor com seu novo clube, o Aston Villa, correspondeu à confiança de Tite, que o considera uma alternativa às repetidas ausências de Neymar.

O ex-Barça soltou uma bomba de pé direito de fora da área sem chances para Silva marcando seu 19º gol com a camisa da Seleção.

O sangue jovem brasileiro decretou a vitória e ainda passou uma mensagem tranquilizadora: com ou sem titulares (Casemiro, Alisson e Fred foram poupados), o Brasil sabe vencer, mesmo sem fazer uma exibição de gala.

Antony, destaque nas últimas rodadas de 2021, fez 3 a 0 com um chute de pé esquerdo na entrada da área. Enquanto Rodrygo marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção ao empurrar a bola, com o gol vazio, após uma assistência de Bruno Guimarães.

Os líderes invictos, que não perdem nas Eliminatórias há 32 jogos (24 vitórias, oito empates), cumpriram o seu propósito de testar variantes e jogadores com vista ao Catar.

Já o Paraguai, inofensivo e dominado, ficará sem conhecer o país árabe e já acumula doze anos de ausência em Copas do Mundo.

