Líder Bayern goleia Eintracht (4-0) e mantém sua vantagem sobre o Leverkusen

O Bayern de Munique goleou neste domingo (23) o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, na Allianz Arena, pela 23ª rodada da Bundesliga, e com esse resultado manteve uma vantagem confortável na liderança do campeonato alemão.

A onze rodadas do fim, os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany têm uma vantagem de oito pontos sobre o Bayer Leverkusen (58 contra 50), com um saldo de gols amplamente favorável (50 a 24), o que o favoreceria em caso de um hipotético empate no número de pontos na 34ª e última rodada.

Os gols bávaros deste domingo foram marcados pelo francês Michael Olise (45’+3), o japonês Hiroki Ito (61′), e os alemães Jamal Musiala (83′) e Serge Gnabry (90’+2).

O Bayern visita o Stuttgart na sexta-feira, na abertura da 24ª rodada, enquanto o Leverkusen também joga fora, em Frankfurt, no sábado.

– Com a Champions no horizonte –

As duas equipes que disputam a Bundesliga voltam a se enfrentar na Allianz Arena na quarta-feira, dia 5 de março, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A volta será nos arredores de Colônia, seis dias depois.

Depois de duas atuações bastante discretas em termos ofensivos (0-0 contra o Leverkusen no Campeonato Alemão e 1-1 contra o Celtic na Liga dos Campeões), o Bayern recuperou a fluidez no ataque contra o Eintracht de Dino Toppmöller, que está em terceiro na Bundesliga.

O francês Michael Olise abriu o placar no início do jogo. Após um passe de Jamal Musiala para Leroy Sané, Olise chutou para o gol vazio, aproveitando a saída do goleiro Kevin Trapp que tentava fechar o ângulo de Sané. Foi o sétimo gol na Bundesliga do vice-campeão olímpico francês.

No segundo tempo, em escanteio mal afastado por Trapp e pela defesa visitante, Ito marcou seu primeiro gol pelo Bayern e garantiu um final de jogo tranquilo para sua equipe.

Nos últimos dez minutos, Musiala, de pé esquerdo após boa jogada (83′), e Serge Gnabry nos acréscimos (90’+2), também de canhota e entre as pernas de Trapp, fecharam o placar.

– Luta pelo 4º lugar –

O Bayern começou o jogo sem o artilheiro Harry Kane, que há uma semana enfrenta problemas físicos na panturrilha. O atacante inglês só entrou no segundo tempo.

Na luta pela quarta posição, o Leipzig não conseguiu ir além do empate (2-2) mais cedo em seu estádio contra o Heidenheim, cedendo assim o quarto lugar ao Freiburg, que sai fortalecido deste fim de semana.

Em desvantagem no placar antes dos 15 minutos de jogo, os jogadores comandados pelo técnico Marco Rose salvaram um ponto com gols do belga Loïs Openda (45’+2) e do esloveno Benjamin Cesko (63′), mas na última meia hora não conseguiram marcar o tão esperado gol da vitória diante do 16º colocado.

Com 38 pontos, o Leipzig cai para a sexta colocação no Campeonato Alemão, com os mesmos pontos do Mainz, que o supera no saldo de gols (13 contra 7), e um ponto atrás do Freiburg (39 pontos), que goleou o Werder Bremen por 5 a 0 na sexta-feira.

Mas o Stuttgart (35 pontos) visita o Hoffenheim no último jogo do dia e pode entrar direto na briga pelo quarto lugar se somar os três pontos.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Freiburg – Werder Bremen 5 – 0

– Sábado:

Wolfsburg – Bochum 1 – 1

Mainz – St Pauli 2 – 0

Holstein Kiel – Bayer Leverkusen 0 – 2

B. Mönchengladbach – Augsburg 0 – 3

Borussia Dortmund – Union Berlin 6 – 0

– Domingo:

RB Leipzig – Heidenheim 2 – 2

Bayern de Munique – Eintracht Frankfurt 4 – 0

Hoffenheim – Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 23 18 4 1 69 19 50

2. Bayer Leverkusen 50 23 14 8 1 51 27 24

3. Eintracht Frankfurt 42 23 12 6 5 49 33 16

4. Freiburg 39 23 12 3 8 34 36 -2

5. Mainz 38 23 11 5 7 37 24 13

6. RB Leipzig 38 23 10 8 5 38 31 7

7. Stuttgart 35 22 10 5 7 40 33 7

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 46 37 9

9. B. Mönchengladbach 34 23 10 4 9 35 35 0

10. Borussia Dortmund 32 23 9 5 9 43 38 5

11. Augsburg 31 23 8 7 8 27 35 -8

12. Werder Bremen 30 23 8 6 9 35 47 -12

13. Union Berlin 24 23 6 6 11 21 35 -14

14. St Pauli 21 23 6 3 14 18 27 -9

15. Hoffenheim 21 22 5 6 11 29 45 -16

16. Heidenheim 15 23 4 3 16 27 47 -20

17. Bochum 15 23 3 6 14 22 47 -25

18. Holstein Kiel 13 23 3 4 16 34 59 -25

