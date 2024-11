Líder Bayern de Munique vence Augsburg com hat-trick de Kane

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2024 - 19:12 Para compartilhar:

Quatro dias antes de receber o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique reforçou sua liderança no Campeonato Alemão ao vencer o Augsburg por 3 a 0 nesta sexta-feira (22), com hat-trick de Harry Kane, no jogo que abriu a 11ª rodada.

É a quinta vitória seguida do Bayern na Bundesliga e o time do técnico Vincent Kompany tem um início de temporada quase perfeito, com 29 pontos somados em 33 possíveis.

Em 11 jogos, Bayer está invicto com nove vitórias e dois empates (1 a 1 com o Bayer Leverkusen e 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt).

Com os 3 a 0 sobre o Augsburg, o Gigante da Baviera abre provisoriamente oito pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), que no sábado visita o Hoffenheim, e dez sobre o Eintracht (3º), que recebe o Werder Bremen no mesmo dia.

O Bayern conseguiu essas cinco vitórias seguidas na Bundesliga sem sofrer gols, algo que não acontecia desde março de 2017. Levando em conta as demais competições, são seis jogos consecutivos sem ser vazado, o que não se repetia desde fevereiro de 2014, quando o técnico era Pep Guardiola.

O goleiro titular foi o ídolo Manuel Neuer, que foi para o jogo pesar do problema físico que sofreu em um treinamento durante a semana.

Debaixo de neve nos primeiros dez minutos em uma noite fria na Allianz Arena (-2ºC), o Bayern teve que enfrentar um adversário bem organizado e defensivo.

Kane abriu caminho para a vitória convertendo pênalti no segundo tempo (63′), marcado após toque de mão dentro da área do lateral Mads Pedersen.

A vantagem mínima se manteve até os acréscimos, quando mais um pênalti foi marcado em lance que o zagueiro do Augsburg Keven Schlotterbeck foi expulso. Kane foi mais uma vez para a bola e não desperdiçou (90’+3).

E no apagar das luzes, o atacante inglês fez o terceiro gol de cabeça, aproveitando cruzamento de Leon Goretzka (90’+5).

Kane se isolou como artilheiro da Bundesliga com 14 gols, três a mais que o egípcio Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt). Somando a Champions, são 20 gols na temporada.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bayern de Munique – Augsburg 3 – 0

– Sábado:

(11h30) Wolfsburg – Union Berlin

Hoffenheim – RB Leipzig

Bayer Leverkusen – Heidenheim

Stuttgart – Bochum

Borussia Dortmund – Freiburg

(14h30) Eintracht Frankfurt – Werder Bremen

– Domingo:

(11h30) Holstein Kiel – Mainz

(13h30) B. Mönchengladbach – St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 11 9 2 0 36 7 29

2. RB Leipzig 21 10 6 3 1 15 5 10

3. Eintracht Frankfurt 20 10 6 2 2 26 16 10

4. Bayer Leverkusen 17 10 4 5 1 21 16 5

5. Freiburg 17 10 5 2 3 13 11 2

6. Union Berlin 16 10 4 4 2 9 8 1

7. Borussia Dortmund 16 10 5 1 4 18 18 0

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 17 21 -4

9. B. Mönchengladbach 14 10 4 2 4 15 14 1

10. Mainz 13 10 3 4 3 15 14 1

11. Stuttgart 13 10 3 4 3 19 19 0

12. Wolfsburg 12 10 3 3 4 19 18 1

13. Augsburg 12 11 3 3 5 13 23 -10

14. Heidenheim 10 10 3 1 6 13 15 -2

15. Hoffenheim 9 10 2 3 5 13 19 -6

16. St Pauli 8 10 2 2 6 7 12 -5

17. Holstein Kiel 5 10 1 2 7 12 25 -13

18. Bochum 2 10 0 2 8 10 30 -20

