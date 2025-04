Líder Barça empata com Betis (1-1) e desperdiça chance de disparar após derrota do Real Madrid

O Barcelona empatou neste sábado (5) em 1 a 1 com o Betis (5º), em Montjuic, e desperdiçou a oportunidade de disparar na liderança do campeonato espanhol após a derrota do Real Madrid em casa para o Valencia por 2 a 1, pela 30ª rodada da LaLiga.

Os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick estavam entusiasmados no início com um gol de Gavi logo aos 7 minutos, mas o brasileiro Natan Souza empatou dez minutos depois (17′).

O Barça tem agora uma vantagema de 4 pontos em relação à equipe ‘merengue’, enquanto o Betis sobe à quinta posição, à espera do jogo entre Villarreal (6º) e Athletic Bilbao (4º) de domingo.

O treinador alemão, de olho nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, na quarta-feira, deixou o brasileiro Raphinha no banco e escalou o uruguaio Ronald Araújo para substituir Iñigo Martínez devido a lesão.

Contra a equipe do Betis, ciente de que uma vitória significaria um passo quase definitivo rumo ao título da LaLiga, o Barcelona entrou acelerado. Poucos minutos depois do apito inicial, Gavi abriu o placar com um chute cruzado que Adrián não conseguiu defender após um passe de Ferran Torres.

– “Gol evitável” –

No entanto, a equipe andaluza reagiu com uma cabeçada de Natan após um escanteio cobrado pelo argentino Giovani Lo Celso, que deixou tudo igual.

O Barça continuou tentando com chances de Ferran (29′) e Lamine Yamal (39′), mas não conseguiu convertê-las. No segundo tempo, Koundé (55′) desperdiçou uma oportunidade clara. Pedri tocou uma bola para ele mas o francês finalizou nos pés de Adrián após se livrar de sua marcação.

Na reta final, os ‘blaugranas’ continuaram o esforço sem sucesso na frente da baliza, que estava bem protegida pelo goleiro espanhol do Bétis, que havia chegado à partida com seis vitórias consecutivas na LaLiga.

“Se tivéssemos vencido iríamos mais alto, mas no final é futebol. O empate tem um gosto amargo para nós, porque não conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos”, disse Gavi ao canal Movistar+, lamentando o gol sofrido.

“Fomos bons nas bolas paradas durante toda a temporada e eles marcaram aquele gol que era evitável”.

Flick, por sua vez, avaliou o lado positivo do empate: “Disse aos jogadores que resta um jogo a menos e que temos um ponto a mais”.

– Real Madrid perde para Valencia –

Com um gol de Hugo Duro nos acréscimos, o Real Madrid perdeu para o Valencia (15º) em pleno Bernabéu, mas se manteve vivo graças ao tropeço do Barcelona.

O franco-guineense Mouctar Diakhaby (15′) colocou a equipe ‘Che’ na frente com uma cabeçada após um escanteio, pouco depois de Vinicius Junior ter perdido um pênalti cometido por César Tárrega sobre o atacante francês Kylian Mbappé. O próprio brasileiro (50′) compensou o erro ao empatar, mas Duro (90’+5) marcou o gol do triunfo dos visitantes num contra-ataque.

A principal novidade do confronto estava no gol do Real Madrid. O técnico Carlo Ancelotti introduziu Fran González devido às lesões do belga Thibaut Courtois e do ucraniano Andriy Lunin, apesar deste último estar relacionado.

Vini Jr perdeu o pênalti sofrido por Mbappé, que teria aberto o placar para o time ‘merengue’.

– Vaias para Vini –

Este é o segundo pênalti que o atacante desperdiça nos dois últimos que cobrou. Ele não teve sucesso contra o Atlético de Madrid no jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, o que poderia ter evitado a prorrogação e a decisão nas penalidades máximas, que acabaram sendo vencidas pelo Real Madrid mas sem a participação de Vini, que já havia sido substituído.

Para piorar a situação, o Real Madrid sofreu um gol momentos depois. Diakhaby superou o alemão Antonio Rudiger no jogo aéreo e mandou uma cabeçada para o fundo da rede após uma cobrança de escanteio.

Nesse momento, começaram a ser ouvidas vaias tímidas contra Vinicius quando ele tocava na bola. Porém, o brasileiro compensou no início do segundo tempo.

Em outra cobrança de escanteio, Javi Guerra mandou a bola para a segunda trave quando tentava afastar, mas Vini apareceu para empurrá-la e deixar tudo igual no placar.

Mamardashvili foi providencial com uma bela espalmada após um chute à queima-roupa de Valverde na pequena área. No desespero, Ancelotti colocou Endrick no lugar de Vini aos 77 minutos.

E no contra-ataque puxado por Rafa Mir, o jogador colocou a bola na altura da marca de pênalti onde Duro apareceu para cabecear e dar à sua equipe uma vitória que quase garante a permanência do tradicionalíssimo Valencia na primeira divisão do futebol espanhol.

Apesar da derrota, e antes de conhecer o resultado do Barcelona, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não considerava o título perdido: “A LaLiga está mais complicada, mas temos que lutar até o último jogo”.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Espanyol 0 – 4

– Sábado:

Girona – Alavés 0 – 1

Real Madrid – Valencia 1 – 2

Mallorca – Celta Vigo 1 – 2

Barcelona – Betis 1 – 1

– Domingo:

(09h00) Las Palmas – Real Sociedad

(11h15) Sevilla – Atlético de Madrid

(13h30) Valladolid – Getafe

(16h00) Villarreal – Athletic Bilbao

– Segunda-feira:

(16h00) Leganés – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 67 30 21 4 5 83 29 54

2. Real Madrid 63 30 19 6 5 63 31 32

3. Atlético de Madrid 57 29 16 9 4 47 23 24

4. Athletic Bilbao 53 29 14 11 4 46 24 22

5. Betis 48 30 13 9 8 41 37 4

6. Villarreal 47 28 13 8 7 51 39 12

7. Celta Vigo 43 30 12 7 11 44 43 1

8. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2

9. Mallorca 40 30 11 7 12 29 37 -8

10. Real Sociedad 38 29 11 5 13 27 31 -4

11. Sevilla 36 29 9 9 11 33 39 -6

12. Getafe 36 29 9 9 11 26 25 1

13. Girona 34 30 9 7 14 37 46 -9

14. Osasuna 34 29 7 13 9 33 42 -9

15. Valencia 34 30 8 10 12 34 47 -13

16. Espanyol 32 29 8 8 13 31 40 -9

17. Alavés 30 30 7 9 14 33 44 -11

18. Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18

19. Las Palmas 26 29 6 8 15 33 48 -15

20. Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46

./bds/rsc/mcd/aam