Líder, Atlético-MG quer ampliar vantagem diante da lanterna Chapecoense

Nada menos que 38 pontos separam o líder Atlético-MG da lanterna Chapecoense. Os dois times vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 19 horas, pela 24ª rodada do Brasileirão, cientes do abismo entre eles. Enquanto os mineiros querem ampliar a vantagem de dez pontos na primeira colocação, os catarinenses ainda sonham em escapar do rebaixamento.

Jogando em casa, a Chapecoense faz sua pior campanha da história na primeira divisão. Tem apenas 11 pontos em 23 jogos. Na outra ponta da tabela, o Atlético ostenta 49. A diferença entre é equivalente à pontuação atual do Flamengo, o terceiro colocado e também candidato ao título.

O Atlético tem problemas na escalação apesar do status de franco favorito. Serão nove baixas por motivos diversos: o lateral Mariano, os atacantes Vargas e Diego Costa, por questões físicas; o meia Zaracho, por suspensão; e o lateral esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco, convocados para a rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e o atacante Savinho, chamado para a seleção sub-18.

Os desfalques vêm causando incômodo no Atlético principalmente por causa dos convocados. “Você imagina que o Galo faz um investimento para trazer grandes jogadores e, muitas vezes, durante o ano, não pode contar com eles. Isso beira o absurdo. Nessas Datas Fifa, o campeonato não poderia acontecer, porque o clube investe, traz o jogador, paga o salário e, nos momentos importantes, não pode contar com ele”, criticou o lateral-esquerdo Dodô, que só será titular justamente por causa do desfalque de Arana, convocado por Tite.

Mesmo longe de ter força máxima, o Atlético confia em mais um resultado para estender sua invencibilidade, atualmente em 15 rodadas no Brasileirão. Se vencer e os rivais diretos perderem – o Palmeiras tem 39 e segue como vice-líder -, a diferença subirá para 13, novo recorde de vantagem nesta edição do campeonato.

