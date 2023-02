Líder Arsenal e City vencem e seguem na corrida pelo título da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/02/2023 - 20:07 Compartilhe

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, conquistou neste sábado uma importante e suada vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Leicester (14º), ampliando para cinco pontos a diferença em relação ao Manchester City (2º), que faz sua partida nesta 25ª rodada também neste sábado.

No King Power Stadium, o brasileiro Gabriel Martinelli aproveitou um belo passe do belga Leandro Trossard para fazer o gol da vitória logo no primeiro minuto do segundo tempo (46′).

“Por todo o tempo que controlamos a posse de bola e o campo e por todas as chances que tivemos no terço final, deveríamos ter criado muito mais e marcado mais gols”, disse o técnico Mikel Arteta.

O argentino Julián Álvarez (19), o norueguês Erling Haaland (29) e Phil Foden (45) encaminharam a vitória antes do intervalo e já no segundo tempo um chute de Álvarez desviou no zagueiro Chris Mepham para aumentar a conta.

Os ‘Citizens’ desaceleraram no segundo tempo e o colombiano Jefferson Lerma fez o gol de honra para os donos da casa (83).

O gol de Haaland, o 27º em 24 rodadas do campeonato inglês, o levam a se tornar o maior artilheiro do Manchester City numa temporada da Premier League, superando os 26 marcados pelo argentino Sergio ‘Kun’ Agüero em 2014-2015.

“Erling Haaland, seu impacto foi incrível. Nós o amamos e ele está nos ajudando. Hoje o encontramos mais vezes e ele é uma ameaça incrível”, disse Guardiola sobre seu principal reforço da temporada.

Já o Liverpool (7º), depois de ser goleado por 5 a 2 pelo Real Madrid na terça-feira, em Anfield, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, não passou de um empate em 0 a 0 em sua visita ao Crystal Palace (12º), resultado insuficiente para os ‘Reds’, que ainda estão longe do ‘G4’ da Premier League.

Já o Everton (18º) entrou na zona de rebaixamento depois de uma dolorosa derrota por 2 a 0 em casa diante do Aston Villa (11º).

No London Stadium, o West Ham (16º) goleou o Nottingham Forest (13º) por 4 a 0, com dois gols do veterano Dany Ings.

— Jogos da 25ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Fulham – Wolverhampton 1 – 1

– Sábado:

West Ham – Nottingham Forest 4 – 0

Leicester – Arsenal 0 – 1

Leeds – Southampton 1 – 0

Everton – Aston Villa 0 – 2

Bournemouth – Manchester City 1 – 4

Crystal Palace – Liverpool 0 – 0

– Domingo:

(10h30) Tottenham – Chelsea

1. Arsenal 57 24 18 3 3 52 23 29

2. Manchester City 55 25 17 4 4 64 25 39

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 42 24 13 3 8 44 35 9

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

7. Liverpool 36 23 10 6 7 38 28 10

8. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 23 8 7 8 23 23 0

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 27 24 6 9 9 21 31 -10

13. Nottingham Forest 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 24 6 6 12 18 33 -15

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 24 5 6 13 17 32 -15

19. AFC Bournemouth 21 24 5 6 13 22 48 -26

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

