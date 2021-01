Líder América-MG faz mais uma vítima na Série B ao golear o Vitória-BA em duelo no Independência O time de Lisca chegpu aos 66 pontos e o acesso está por detalhes. O Coelho também está firme na luta pelo tricampeonato da segunda divisão

O América-MG venceu outra vez. Desta vez, o líder da Série B do Brasileiro derrotou o Vitória-BA por 4 a 0, gols de Rodolfo, Neto Berola, duas vezes e Messias, de pênalti, seguindo firme na luta pelo tricampeonato da segunda divisão e claro, ficando por detalhes para confirmar matematicamente seu acesso. Foi o sétimo triunfo americano nos últimos oito jogos, com apenas um empate na sequência vitoriosa.

O duelo entre mineiros e baianos foi sábado, 9 de janeiro, às 19h, pela 33ª rodada , no Independência, em Belo Horizonte.

Detalhes separam o Coelho da Série A

O time mineiro chegou aos seu 19º triunfo no campeonato, chegando aos 66 pontos, e está por detalhes para confirmar de vez seu acesso à primeira divisão de 2021. Os mineiros são líderes da competição, superando a Chapecoense, que está com 63 pontos. Mas, mesmo que os catarinenses vençam, ainda ficam atrás do Coelho, pois perdem nos critérios de desempate.

Situação complicada do Leão

Já o time baiano segue com 37 pontos, agora na 16ª posição, e luta para não entrar na zona do rebaixamento. A equipe do técnico Rodrigo Chagas está apenas um pontos à frente do 17º colocado, o Figueirense, que abre o Z4.

Controlou bem o jogo e aplicou goleada

O América de Lisca fez dois gols rapidamente e controlou o restante da partida, já que o Vitória demonstrava pouca força ofensiva, assustando pouco o goleiro Matheus Cavichioli. No fim, forçou e conseguiu mais dois gols, com Neto Berola. Foi outra jornada segura do Coelho, que na 34ª rodada poderá confirmar de vez sua vaga na Série A de 2021.

Próximos jogos

O América-MG vai ao Recife na terça-feira, 12 de janeiro, para encarar o Náutico, às 19h15, nos Aflitos. Já o Vitória encarar o Avaí, também fora de casa, na quarta-feira, 13, às 19h, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG 4 X 0 VITÓRIA-BA

Data e horário: 09/01/2021, às 19h

​Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno- (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Cartões amarelos: Guilherme Rend(VIT), Léo(VIT)

Cartões vermelhos:-

Gols: Rodolfo, aos 19’-1ºT(1-0), Messias(de pênalti), aos 39’-1ºT(2-0), Neto Berola, aos 42’-2ºT(3-0), Neto Berola, aos 45’-2ºT(4-0)

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio;Juninho(Gustavinho, aos 43’-2ºT), Zé Ricardo, Alê(Geovane, aos 33’-2ºT). Felipe Augusto (Neto Berola, aos 33’-2ºT), Rodolfo(Lohan, aos 41’-2ºT) e Ademir (Léo Passos, aos 33’-2ºT).

VITÓRIA-BA (Técnico: Rodrigo Chagas)

César; Leandro Silva(Léo-intervalo), João Victor, Wallace Reis e Rafael Carioca(Jordy Caicedo, aos 34’-2ºT); Guilherme Rend(Matheus Frizzo, aos 17’-2ºT), Fernando Neto, Lucas Cândido(Leocovick-intervalo) e Thiago Lopes; Ewandro (Caíque Souza, aos 11’-1ºT) e Léo Ceará

