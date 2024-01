Licença de piloto cassada, falta de visibilidade e mais: o que se sabe sobre o helicóptero que sumiu em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/01/2024 - 21:34 Para compartilhar:

O helicóptero que sumiu no litoral de São Paulo no domingo, 31, após sair do Campo de Marte, por volta de 13h15, com destino a Ilhabela, com um piloto e três passageiros, segue sem pistas de ser encontrado.

Estavam no helicóptero Luciana Rodzewics, de 45 anos; a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; e Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio. O piloto da aeronave, segundo o G1, Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos.

Licença cassada para pilotar

Ainda de acordo com o G1, em setembro de 2021, a diretoria da Anac cassou a habilitação dele. O órgão afirma que houve caso de conduta grave de fraude por parte de Cassiano, irregularidade que resultou na pena máxima de cassação.

A reportagem informou ainda que após a cassação, a Anac informou que Cassiano tentou recorrer na Justiça para ter sua habilitação devolvida, no entanto, o juiz negou o pedido para devolução da licença, considerando que o piloto tinha indícios de condutas graves que prejudicam a segurança operacional.

Já em outubro de 2023, Cassiano conseguiu nova licença que permite que ele pilote aeronaves, mas não que trabalhe com táxi aéreo.

Contato com a torre

O último contato do comandante do helicóptero com a torre de controle foi às 15h10 de domingo, quando sobrevoava Caraguatatuba, no litoral norte paulista.

Paralelo a esse contato, Cassiano reportou por telefone ao dono de um heliponto Jorge Maroum que estava com dificuldade para cruzar a serra do Mar devido à falta de visibilidade pelo mau tempo.

“Eu estou na fazendinha [maneira como os pilotos costumam chamar uma parte mais baixa da serra do Mar, antes da chegada a Caraguatatuba], mas não estou conseguindo cruzar, tá tudo fechado, tá colado [quando a camada de nuvem está ‘colada’ ao chão, impedindo visão horizontal e vertical]”, relatou o piloto em áudios obtidos pela Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem do jornal, Jorge Maroum afirmou que “cercado pela neblina o piloto pode ter tido uma “desorientação espacial”. “Como se estivesse num labirinto”, disse.

Buscas

Ao longo desta terça-feira, 02, a FAB e a Polícia Militar de São Paulo fizeram o segundo dia de buscas pelo helicóptero. O trabalho se concentra no parque estadual Serra do Mar, que fica numa área de 360 mil hectares.

Segundo o Jornal Nacional, a Polícia Militar tentou chegar a um local onde um morador afirmou ter ouvido o barulho de um helicóptero, mas não conseguiu. Além das condições do tempo, o relevo nessa área de serra também tem dificultado o trabalho.

“A Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, está ainda nas buscas via terrestre, em contato com o solicitante, a gente vai tentar ver se consegue alguma informação que vai poder ajudar a gente a confirmar se aquela informação ela procede ou não”, diz Joscilenio Cesário Garcia Fernandes, major da PM-SP ao JN.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias