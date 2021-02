Libra sobe ante dólar, mas recuo do euro impulsiona DXY

O dólar operou sem sinal único ante moedas rivais nesta sexta-feira, 12. A libra se fortaleceu após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2020 do Reino Unido, ao passo que o euro devolveu os ganhos de ontem, com o mercado se ajustando ao feriado do Ano-novo lunar em países asiáticos e no último pregão antes de do feriado da próxima segunda-feira nos Estados Unidos, que manterá o mercado fechado.

O índice DXY fechou em alta de 0,07%, aos 90,480 pontos, estendendo o leve ganho da sessão anterior com o apoio da queda do euro, seu principal componente. A moeda comum era cotada a US$ 1,2119 perto do fim das negociações em Nova York, enquanto o dólar se valorizava a 104,97 ienes.

Em movimento contrário, a libra esterlina avançava a US$ 1,3850 no mesmo horário, após o PIB britânico do último trimestre de 2020 avançar 1,0% na comparação com os três meses anteriores, em resultado melhor do que o esperado por analistas e que indicou pouco impacto do lockdown adotado no Reino Unido no fim de 2020. O programa de vacinação contra a covid-19 no país também ajudou no sentimento dos mercados. Segundo o premiê britânico, Boris Johnson, mais de 14 milhões de pessoas já foram imunizadas no Reino Unido, país que mais vacinou sua população em termos relativos (quantidade de vacinados a cada 100 habitantes) dentre as principais economias mundiais e atrás apenas de Israel e Emirados Árabes Unidos, segundo dados coletados pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford.

Apesar do cenário otimista por conta da vacinação, o Rabobank avalia que ainda há “muito espaço para retrocessos” da libra a médio prazo. O banco holandês diz que as relações pós-Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia não começaram bem e podem pesar sobre a moeda britânica. A instituição ainda chama atenção ao fato de que a previsão de Johnson de que o país veria condições melhores na atividade até o começo de abril “começa a parecer muito otimista, com sinalizações de ministros que apontam para um período mais longo que o esperado de restrições pela pandemia.

Entre moedas emergentes, o rublo reagiu à decisão do Banco Central da Rússia de manter a taxa básica de juro em 4,25%. Em comunicado, a entidade avaliou que o nível de inflação doméstica está acelerando mais rápido do que o previsto. Próximo ao fim da sessão em NY, o dólar avançava a 73,734 rublos, após operar acima dos 74 rublos mais cedo. De acordo com a da Capital Economics, o BC russo deixou uma “mensagem clara” na última decisão de que encerrou o ciclo de cortes de juro ao alertar para uma alta inflacionária no país.

Veja também