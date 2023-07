Líbia: ministro afirma que bloqueio de petróleo só prejudicaria líbios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 13:23 Compartilhe

O ministro do Petróleo da Líbia, Mohammed Oun, afirmou nesta quarta-feira, 5, que um possível bloqueio do petróleo do país só iria prejudicar os próprios líbios. “Os líbios devem ser espertos o suficiente par evitar um bloqueio, porque até quem estivesse promovendo essa estratégia seria prejudicado”, destacou Oun, em entrevista à CNBC, em meio ao seminário da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em Viena.

O ministro também disse acreditar que o bloqueio possa ser evitado, demonstrando preocupação com preços de energia.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias