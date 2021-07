Libertadores, Tour de France… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A terça-feira (13) será agitada por diversas competições importantes ao longo do mundo esportivo: o São Paulo recebe o Racing pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, a 16ª etapa do Tour de France agita as ruas europeias e muito mais para os fãs dos esportes. Veja a agenda do dia!

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA LIBERTADORES

19h15 – Boca Juniors x Atlético-MG

Onde assistir: Fox Sports

19h15 – Cerro Porteño x Fluminense

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – São Paulo x Racing

Onde assistir: SBT e Fox Sports

COPA SUL-AMERICANA

19h15 – LDU x Grêmio

Onde assistir: Fox Sports

21h30 – América de Cali x Athletico-PR

Onde assistir: Conmebol TV

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h – Vila Nova x Brasil de Pelotas

Onde assistir: Premiere

19h – Guarani x CRB

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Avaí x Confiança

Onde assistir: Premiere

21h30 – Vitória x Sampaio Correa

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Londrina x Operário

Onde assistir: Premiere

21h30 – Coritiba x Vasco

Onde assistir: Premiere

CICLISMO

9h45 – Tour de France (etapa 16)

Onde assistir: ESPN

COPA OURO

20h – Catar x Panamá

Onde assistir: Youtube (Concacaf)

22h – Honduras x Granada

Onde assistir: Youtube (Concacaf)

AMISTOSO DE CLUBES

14h – Arsenal x Hibernian

Onde assistir: ESPN Brasil

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

18h00 – Minas x Foz Catarata

Onde assistir: TV NSPORTS

19h00 – Tubarão x Praia Club

Onde assistir: TV NSPORTS

20h00 – Marreco x Carlos Barbosa

Onde assistir: TV NSPORTS

AMISTOSO DE RUGBY

07h – França x Austrália

Onde assistir; ESPN APP

