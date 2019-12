Libertadores terá os quatro grandes de São Paulo pela primeira vez

Pela primeira vez, os quatro grandes clubes de São Paulo disputarão a mesma edição da Copa Libertadores. O principal torneio do continente em 2020 terá Santos, Palmeiras e São Paulo na fase de grupos, enquanto o Corinthians terá de passar por dois confrontos eliminatórios para chegar na etapa para a qual os rivais se classificaram.

A Libertadores é disputada desde 1960. Recentemente, os três grandes da capital paulista – Corinthians, Palmeiras e São Paulo – participaram das edições de 2016, 2013 e 2006. O Santos, porém, ficou fora. Em 2005, o torneio teve Palmeiras, Santos e São Paulo (campeão naquele ano), mas o Corinthians não disputou.

A entrada dos quatro grandes na edição de 2020 foi confirmada na noite da última quarta-feira. O São Paulo venceu o Internacional e garantiu a vaga na fase de grupos. O Corinthians derrotou o Ceará e conquistou um lugar na etapa preliminar da Libertadores. Santos e Palmeiras já estavam classificados para os grupos.

Para 2020, o Corinthians terá o caminho mais complicado. Terá de disputar dois mata-matas até chegar na fase de grupos. O primeiro adversário e as datas dos jogos de ida e volta ainda não estão determinados.

Nesta temporada, por exemplo, o São Paulo caiu antes de chegar aos grupos da Libertadores: perdeu para o Talleres, da Argentina. O Palmeiras foi eliminado nas quartas de final para o Grêmio, enquanto Corinthians e Santos não participaram desta edição.

São Paulo e Santos são os times brasileiros que conquistaram mais vezes a Libertadores, com três títulos, assim como o Grêmio. Palmeiras e Corinthians levantaram a taça do principal torneio continental uma vez cada. O atual campeão é o Flamengo, e a final de 2020 será disputada no Maracanã, no Rio.

Veja os anos das participações de cada clube paulista na Libertadores

Palmeiras (20 edições): 1961, 1968, 1971, 1973, 1974, 1979, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

São Paulo (20 edições): 1972, 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 1993, 1994, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019 e 2020.

Santos (15 edições): 1962, 1963, 1964, 1965, 1984, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2017, 2018 e 2020.

Corinthians (15 edições): 1977, 1991, 1996, 1999, 2000, 2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2020.