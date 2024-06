Libertadores terá Botafogo x Palmeiras e Nacional x São Paulo nas oitavas de final

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 13:46 Para compartilhar:

A Conmebol definiu nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final e também o chaveamento total da fase de mata-mata da Copa Libertadores. O sorteio, realizado em Luque, no Paraguai, apontou um duelo brasileiro já nas oitavas: Botafogo x Palmeiras. Se o time alviverde vencer, poderá fazer um clássico com o São Paulo nas quartas de final.

O início do mata-mata da Libertadores deve ter todos os seus holofotes para o confronto entre Botafogo e Palmeiras, times que brigaram pelo título do Brasileirão do ano passado. E que também viveram polêmicas fora de campo, em razão de declarações do dono da SAF do clube carioca, John Textor.

O empresário americano levantou suspeitas sobre o título do time paulista no Brasileirão de 2023 e ouviu críticas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Os dois dirigentes vivem disputa judicial por declarações e críticas mútuas nos últimos meses.

O vencedor deste duelo terá pela frente o time que levar a melhor na série entre São Paulo e Nacional, do Uruguai. Há, portanto, chance de clássico paulista nas quartas de final. A equipe de Montevidéu é uma das mais tradicionais do futebol sul-americano.

Do mesmo lado da chave dos times paulistas, o Flamengo escapou de um confronto totalmente brasileiro e voltará à altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar, time que enfrentou na fase de grupos. Pelos cruzamentos, a equipe carioca poderá enfrentar Palmeiras e São Paulo somente numa eventual fase semifinal.

Já o Atlético-MG e o Fluminense ficaram do outro lado da chave. E poderiam se enfrentar nas quartas de final. O atual campeão da América, no entanto, ainda poderá ter um adversário brasileiro pela frente, já nas oitavas. O Flu enfrentará o segundo colocado do Grupo C, chave do Grêmio. O time gaúcho teve partidas adiadas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul e ainda pode se classificar em primeiro. Caso avance na liderança, os gaúchos pegam o Peñarol, do Uruguai.

Postulante ao título, o Atlético-MG, de Hulk, Scarpa e Paulinho terá como adversário o San Lorenzo. Os times brasileiros deste lado da chave só poderão enfrentar os demais numa eventual decisão da competição.

Os demais confrontos terão: Junior Barranquilla x Colo-Colo e River Plate x Talleres, um duelo argentino.

A fase de mata-mata da Libertadores começa a partir de 14 de agosto, após a disputa da Copa América. A final deste ano será realizada em Buenos Aires, em estádio ainda a ser definido pela Conmebol. A data da partida também está para ser confirmada pela entidade que rege o futebol sul-americano.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Atlético-MG x San Lorenzo

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar x Flamengo

Junior Barranquilla x Colo-Colo

River Plate x Talleres

1º do Grupo C x Peñarol

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2º do Grupo C