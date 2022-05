Libertadores, Sul-Americana, Série B… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Atlético-MG, Fluminense, São Paulo, Vasco, Grêmio e outros brasileiros entram em campo

A quinta-feira será bastante movimentada nos gramados no Brasil e no mundo. O Atlético-MG entra em campo pela Libertadores, enquanto Fluminense e São Paulo jogam a Copa Sul-Americana. Quatro jogos marcam o dia na Série B do Brasileirão, enquanto o Everton joga pela sobrevivência na Premier League. Na NBA, Boston Celtics e Miami Heat fazem o segundo jogo das finais da conferência leste. Confira as transmissões dos eventos do dia:





Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Vila Nova x Chapecoense

Onde assistir: SporTV

19h – Grêmio x Criciúma

Onde assistir: Premiere

21h30 – Guarani x Vasco

Onde assistir: Premiere

21h30 – Náutico x CSA

Onde assistir: SporTV

Premier League

15h45 – Everton x Crystal Palace

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

16h – Aston Villa x Burnley

Onde assistir: Star+

16h – Chelsea x Leicester

Onde assistir: Star+

Campeonato Alemão – Playoff de rebaixamento

15h30 – Hertha Berlin x Hamburgo

Onde assistir: One Football

Copa Libertadores

19h – Atlético-MG x Independiente del Valle

Onde assistir: ESPN

Copa Sul-Americana

19h15 – Unión Santa Fe x Fluminense

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – São Paulo x Jorge Wilstermann

Onde assistir: Conmebol TV

NBA – Finais da Conferência Leste

22h – Boston Celtics x Miami Heat – Jogo 2

Onde assistir: ESPN 2

