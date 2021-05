Libertadores, Sul-Americana… saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

A quinta-feira (27) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Palmeiras, já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, enfrenta o Universitario, do Peru, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos do torneio continental.

Mais tarde, às 21h (horário de Brasília), também pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo recebe os argentinos do Vélez Sarsfield, no estádio do Maracanã. O duelo será transmitido pelo canal Fox Sports.

Já pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta o La Equidad, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília). O duelo é válido pela 6ª rodada da fase de grupos.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

14h – Turquia x Azerbaijão

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h – Atlético de Madrid x Levante

Copa da Rainha

Onde assistir: Fox Sports

19h – Defensa y Justicia x Independiente del Valle

Copa Libertadores

Onde assistir: Facebook Watch

19h – Palmeiras x Universitario

Copa Libertadores

Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch

19h15 – Jorge Wilstermann x Ceará

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

19h15 – Arsenal de Sarandí x Bolívar

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h – LDU x Unión La Calera

Copa Libertadores

Onde assistir: Facebook Watch

21h – Flamengo x Vélez Sarsfield

Copa Libertadores

Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch

21h30 – La Equidad x Grêmio

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – Melgar x Metropolitanos

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – Lanús x Aragua

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – Athletico-PR x Aucas

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

