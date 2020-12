Libertadores, Sul-Americana, Premier League e muito mais; Veja onde assistir aos jogos de quinta Quinta-feira decisiva na Libertadores e Sul-Americana, além de clássico no Campeonato Italiano e rodada na Premier League; Confira os principais confrontos

A quinta-feira promete ser animada para os amantes de bom futebol, com grandes jogos rolando durante todo o dia ao redor do mundo. A bola começa a rolar cedo no Italiano. Às 16h45, a Roma tem o clássico contra o Torino, em casa, buscando encostar no líder Milan. A partidas terá a transmissão do ‘EI Plus’ e da ‘TNT’.

As competições na América do Sul também prometem agitar a quinta-feira. Pela Sul-Americana, o Independiente recebe o Lanús, às 19h15, decidindo a vaga para a semifinal. Na Libertadores, depois de vencer o primeiro encontro por 2 a 0, o River Plate visita o Nacional-URU, no estádio Parque Central, às 21h30, pelas quartas de final. As partidas terão a transmissão da Conmebol TV. Confira onde assistir aos principais jogos de quinta-feira.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



SUL-AMERICANA

Independiente x Lanús – 19h15

Transmissão: Conmebol TV

LIBERTADORES

Nacional x River Plate – 21h30

Transmissão: Conmebol TV

INGLÊS

Sheffield Utd x Manchester United – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

Aston Villa x Burnley – 15h

Transmissão: ESPN Brasil

ITALIANO

​Roma x Torino – 16h45

Transmissão: EI Plus e TNT

SÉRIE B

Figueirense x América-MG – 19h15

Transmissão: Premiere e SporTV

CRB x Paraná – 21h30

Transmissão: Premiere e SporTV

