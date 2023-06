Libertadores: oitavas podem ter Palmeiras contra pedreira e clássico Fla-Flu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 23:13 Compartilhe

Na próxima quarta-feira, às 13h, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza o sorteio que define os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Seis equipes brasileiras ainda sonham com a conquista da “glória eterna”.

Palmeiras, Internacional, Athletico-PR e Fluminense avançaram na primeira posição de suas chaves, enquanto Flamengo e Atlético-MG ficaram na segunda colocação. Os líderes dos grupos terão a vantagem de decidir os confrontos em casa nas oitavas de final. Nas etapas seguintes, a pontuação conquistada na fase de grupos vai ditar quem terá esse privilégio. O time alviverde garantiu a melhor campanha geral e jogará como mandante todas as partidas de volta se avançar ao menos até a semifinal.

Diante da classificação, vários cenários podem ser desenhados prevendo clássico e jogos muito difíceis para os brasileiros. No sorteio, obrigatoriamente um primeiro colocado de grupo enfrenta um time que ficou em segundo lugar. Não há impedimentos sobre partidas entre times do mesmo país ou que estiveram na mesma chave ao longo da fase de grupos. O Pote 1 soma 15 títulos, enquanto o Pote 2 tem 14 conquistas de Libertadores.

POTE 1: TIMES QUE AVANÇARAM NA LIDERANÇA DO GRUPO

Racing-ARG

Internacional

Palmeiras

Fluminense

Independiente del Valle-EQU

Boca Juniors-ARG

Athletico-PR

Olimpia-PAR

POTE 2: TIMES QUE AVANÇARAM EM 2º LUGAR

Flamengo

Nacional-URU

Bolívar-BOL

River Plate-ARG





Argentinos Juniors-ARG

Deportivo Pereira-COL

Atlético-MG

Atlético Nacional-COL

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram nas finais do Campeonato Carioca e nas oitavas da Copa do Brasil. Na primeira decisão, o time das Laranjeiras levou a melhor, enquanto no torneio nacional, os rubro-negros comemoraram. A Libertadores pode ter um tira-teima entre os comandados de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli.

Outro confronto que se repetiu nas últimas edições da Libertadores foi entre Palmeiras e Atlético-MG. Novamente, a competição pode assistir ao jogo, projetando novo encontro entre Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari. Em 2021, o jogo aconteceu na semifinal. Em 2022, nas quartas. Em ambos, o time alviverde avançou. Também é possível a reedição das duas últimas finais: Athletico-PR x Flamengo ou Palmeiras x Flamengo.

Times argentinos também costumam ser pedra no sapato dos times brasileiros. River Plate e Argentinos Juniors estão no Pote 2 e podem cruzar os caminhos de Internacional e Athletico-PR.

