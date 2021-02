‘Libertadores não casa com Corinthians e Flamengo, que só dão vexame’, dispara Sormani Jornalista crê que Grêmio, São Paulo, Internacional e Santos têm mais peso na disputa continental e cutuca: 'Flamengo, com essa estrutura, era para ter seis Libertadores'

O jornalista Fabio Sormani disparou, nesta terça-feira, que Corinthians e Flamengo não “dão liga” com a Copa Libertadores e cobrou mais títulos do Rubro-Negro. Além disso, durante o programa “Futebol na Veia”, da ESPN Brasil, ele palpitou que Grêmio, São Paulo, Internacional e Santos têm mais peso na disputa continental.



– Libertadores não casa com Corinthians e Flamengo. Casa com Grêmio, São Paulo, Inter, Santos. Corinthians e Flamengo só dão vexame. Flamengo, com essa estrutura, era para ter seis Libertadores – emendou o comentarista, que falava sobre a possibilidade do Alvinegro paulista alcançar a pré-Libertadores no Brasileirão.

Com 48 pontos, o Corinthians tenta alcançar lugares mais altos na tabela do Brasileirão e precisará se manter entre Palmeiras, Grêmio, Bragantino e Santos. Na última década, Flamengo e Corinthians venceram a Libertadores, em 2019 e 2012, respectivamente. Assim como Grêmio e Santos.

No Twitter, os torcedores se dividiram sobre a fala de Sormani. Alguns torcedores concordaram que o Flamengo deveria ter vencido mais vezes a competição, porém, outros internautas detonaram o comentarista.

– Finalmente meu amigo Fábio Sormani falou algo que presta – escreveu um torcedor.

