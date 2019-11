Libertadores: Jorge Jesus diz que Flamengo chega confiante à final

Nesta sexta (22), um dia antes da disputa da final da Copa Libertadores no Estádio Monumental de Lima (Peru), Flamengo e River Plate (Argentina) cumpriram o tradicional ritual de qualquer grande evento esportivo: concederam coletivas e realizaram treinos de reconhecimento.

Representando o Flamengo, o técnico português Jorge Jesus e o meia Éverton Ribeiro conversaram com a imprensa. E o comandante da equipe rubro-negra expressou sua alegria e confiança para o jogo contra o River.

“Temos a felicidade de estar amanhã na final da Libertadores com muita confiança, sabemos que vamos encontrar um rival muito forte, com mais experiência nesta competição do que nós. Mas isso não nos assusta, sabemos o nosso valor e também acreditamos naquilo que somos capazes de fazer”, declarou Jorge Jesus.

Nação atrás de um sonho

O treinador também disse que, desde a sua chegada ao time carioca, confiava em uma classificação para a final da competição: “No dia em que decidi treinar o Flamengo eu disse para minha comissão, preparem as malas vamos para o Brasil e vamos ser finalistas da Libertadores”.

E ao ser questionado sobre o que representava uma possível conquista do título sul-americano, Jorge Jesus afirmou que ele conduzia “uma nação atrás de um sonho”.

Times escalados

Quando um jornalista perguntou sobre a possível escalação para a final o treinador não escondeu o jogo e falou que iria colocar em campo a sua equipe titular: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson e Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.

Assim como o técnico do Flamengo, o treinador argentino Marcelo Gallardo anunciou a escalação do River para a decisão: Armani; Montiel, Martínez, Pinola e Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios e De La Cruz; Borré e Suárez.

Uma final inesquecível

Ao ser perguntado o que representava enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, Gallardo disse: “Já vivemos uma experiencia inesquecível, na final do ano passado contra nosso arquirrival [Boca Juniors], essa é uma segunda experiência inesquecível para todos os torcedores do River e para a história da Copa Libertadores”.

Na conversa o técnico argentino deixou claro que, na decisão deste sábado, seu time fará valer a condição de atual campeão do torneio: “Somos o último campeão da América, e vamos fazer valer isto. Isto contra um rival muito forte, que mostrou que também tem capacidade de conquistar o título”.

Você acompanha Flamengo e River Plate, na Rádio Nacional (1330 AM), no próximo sábado a partir das 15h30 (horário de Brasília).