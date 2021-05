Libertadores: Fluminense é derrotado por Junior Barranquilla

O Fluminense perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Junior Barranquilla (Colômbia), na noite desta terça-feira em partida realizada no estádio do Maracanã.

⚽ No centésimo jogo da CONMEBOL #Libertadores no @maracana, a festa foi do @JuniorClubSA, que venceu o @FluminenseFC por 2-1 e embolou a disputa por classificação no Grupo D!#GloriaEterna pic.twitter.com/ZRTJeDghe9 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2021

Com este resultado, o Tricolor ainda continua liderando o Grupo D com 8 pontos, sendo seguido pelo River Plate (Argentina), que, com 6 pontos, enfrenta o Santa Fe (Colômbia) na próxima quarta-feira (19).

Jogando em casa, o Fluminense teve a primeira oportunidade clara da partida, quando, aos 2 minutos, o equatoriano Cazares, que começou como titular no lugar de Nenê, acertou um belo lançamento para deixar Kayky em condições de marcar.

Aos 27 minutos, o Tricolor teve outra boa chance, quando Calegari tocou para Fred, que deu passe de letra para Luiz Henrique ficar na cara do goleiro adversário. Porém, o jovem atacante bateu em cima de Viera, que defendeu sem dificuldades.

Já o Junior Barranquilla demorou para chegar com perigo, mas, quando chegou, marcou. Aos 34 minutos Fuentes cruzou para Valencia cabecear com perfeição para abrir o placar.

A partir daí, o time colombiano gostou da partida, e conseguiu ampliar logo no início do segundo tempo, quando o meio-campista Cetré acertou um belo chute de curva, da entrada da área, para vencer o goleiro Marcos Felipe.

O técnico Roger decidiu então fazer várias mudanças, colocando em campo o meia Nenê e os atacantes Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.

E as mudanças fizeram efeito aos 29 minutos, quando Gabriel Teixeira enfiou bola para Nenê na esquerda. O camisa 11 dominou e rolou para o meio da área, onde Abel Hernández bateu com liberdade para descontar. Depois, o Fluminense ainda criou algumas boas oportunidades, mas o time colombiano segurou a vitória até o final.

Agora, o Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Carioca, onde faz o segundo jogo da final contra o Flamengo, no próximo sábado (21). Pela competição continental, o Tricolor volta a entrar em campo na terça-feira (25), contra o River Plate.

Veja também