Libertadores: Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia nas oitavas; veja o chaveamento até a final Rubro-Negro decidirá o jogo da volta das oitavas contra o clube argentino no Maracanã

O Flamengo já sabe qual caminho terá que trilhar até chegar à “Glória Eterna” na luta pelo terceiro título da Libertadores de sua história. Nesta terça-feira, o sorteio das oitavas de final e do chaveamento até a decisão, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foi definido que o adversário do clube na próxima fase será o Defensa y Justicia-ARG.

As partidas de ida das oitavas de final estão programadas para a segunda semana de julho. Próximo rival do Fla (pote 1), o Defensa y Justicia – comandado por Sebastián Beccacece – encerrou a fase de grupos como segundo colocado do Grupo A, com nove pontos, por isso esteve no pote 2.

A chave do lado do Flamengo ainda tem os seguintes duelos: Olimpia-PAR x Internacional; Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU; Cerro Porteño-PAR x Fluminense.

Veja abaixo o chaveamento de ambos os lados:

Mata-mata: o chaveamento da Libertadores (Foto:: Divulgação)

Cabe lembrar que o Fla, líder do Grupo G, somou 12 pontos em 18 possíveis (66,7% de aproveitamento), tendo a quinta melhor campanha da fase anterior – ficou atrás de Atlético-MG (16), Palmeiras (15), Racing (14) e Barcelona-EQU (13).

Em tempo: a final da Libertadores 2021 será disputada no dia 21 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. As datas e horários das oitavas ainda serão definidos pela Conmebol.

