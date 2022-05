Libertadores: Flamengo divulga relacionados sem a presença de titular; veja a lista Próximo jogo do Fla será às 21h30 desta terça, no Maracanã, contra o Sporting Cristal

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para receber o Sporting Cristal, pela sexta – e última – rodada do Grupo H da Libertadores. E, agora pela manhã, o clube divulgou os relacionados para o jogo a ser realizado no Maracanã. Arrascaeta, com desgaste muscular, foi poupado por Paulo Sousa.





Possível substituto do uruguaio, Vitinho segue como baixa. Conforme o LANCE! noticiou ontem, o camisa 11 está sendo preservado para retornar aos campos no Fla-Flu deste fim de semana, pelo Brasileirão.

Por falar em desfalques, a lista é completa é a seguinte: Santos, Diego Alves, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Matheus França, Vitinho e Willian Arão – o último por conta de suspensão.

Neste momento, o Flamengo soma 13 pontos, no topo do grupo, e já está classificado às oitavas de final. E como líder, inclusive. A briga do time de Paulo Sousa, agora, é pela liderança geral do torneio.

> Confira e simule a tabela da Libertadores

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: Hugo, Matheus Cunha e Bruno

Laterais: Ayrton Lucas, Isla, Rodinei e Matheuzinho.

Zagueiros: Pablo, Léo Pereira, Rodrigo Caio e David Luiz.

Meio-campistas: Andreas, Diego, Everton Ribeiro, João Gomes, Lázaro, Thiago Maia, Victor Hugo e Daniel Cabral.

Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Marinho e Pedro.

Confira os relacionados para a partida contra o Sporting Cristal pela @LibertadoresBR. #VamosFlamengo pic.twitter.com/qb9ZAD3i0b — Flamengo (@Flamengo) May 24, 2022

E MAIS:

E MAIS: