Libertadores: Flamengo derrota Junior Barranquilla por 3 a 1

O Flamengo recebeu o Junior Barranquilla (Colômbia) nesta quarta (21) no estádio do Maracanã, e venceu por 3 a 1 para garantir a liderança do grupo A da Copa Libertadores.

Com o triunfo desta noite o Rubro-Negro terminou a primeira fase da competição com 15 pontos, sendo seguindo pelo Independiente del Valle (Equador), com 12 pontos e que superou o Barcelona de Guayaquil (Equador) por 2 a 0 nesta quarta.

Amplo domínio

Já classificado para as oitavas de final da competição, o time carioca iniciou a partida com grande desenvoltura, pressionando muito a equipe colombiana e criando várias oportunidades. Desta forma, o gol não demorou a sair. Aos 10 minutos Vitinho cobrou escanteio e Léo Pereira desviou, a zaga falhou em afastar e Thuler conferiu de primeira para abrir o marcador.

O segundo gol veio ainda no segundo tempo, quando Bruno Henrique recebeu na ponta esquerda e arrancou. O atacante cruzou e a bola desviou na defesa adversária para sobrar para Lincoln chegar batendo de primeira, de chapa, para fazer o seu aos 39 minutos.

No segundo tempo a dinâmica não foi diferente. O Flamengo mantinha o controle do confronto ocupando o campo adversário, e tocando a bola com tranquilidade.

Mas aos 23 minutos o Junior Barranquilla consegue descontar. Fuentes parte em grande velocidade em contra-ataque e tocou em profundidade para o veterano atacante Téo Gutiérrez tocar com categoria para vencer o goleiro César.

Porém, a noite era mesmo do Flamengo, que marcou o terceiro aos 29 minutos com Bruno Henrique. Lázaro cobrou escanteio e o camisa 27 subiu demais para cabecear com categoria e vencer o goleiro Viera.

O próximo compromisso do Flamengo será no próximo domingo (25), quando visita o Internacional no estádio do Beira Rio.

Veja a classificação atualizada da Libertadores.

