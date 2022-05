Libertadores: Flamengo conta com trunfo para encarar pressão em partida contra a Universidad Católica O Flamengo vive sua maior série invicta como mandante na Copa Libertadores





O Flamengo vai ao Maracanã enfrentar a Universidad Católica, nesta terça às 21h30 pela Libertadores, e, apesar da situação confortável no Grupo H, enfrentará um cenário de pressão da própria torcida, insatisfeita com o desempenho do time e decisões recentes da direção da Gávea. Como trunfo para vencer o jogo e “acalmar os ânimos”, o Rubro-Negro conta com o retrospecto recente no estádio.

Como mandante na Libertadores, o Flamengo não perde há 15 jogos. É a maior série invicta do clube no torneio. Com exceção das partidas contra Defensa y Justicia (ARG) e Olímpia (PAR) – vitórias por 4 a 1 e 5 a 1, respectivamente, em 2021 -, são 13 confrontos no Maracanã sem perder no torneio sul-americano: 10 vitórias e 3 empates desde 2019.

O último revés do Flamengo como mandante na Libertadores foi em 3 de abril de 2019, por 1 a 0 para o Peñarol (URU), na fase de grupos.

Na história da Copa Libertadores, o Flamengo soma 75 partidas em casa: são 52 vitórias, 14 empates e nove derrotas como mandante.

NA BRIGA PELO MELHOR CAMPANHA

Após quatro rodadas, o Flamengo está na briga para se classificar como um dos times de melhores campanhas. O Rubro-Negro soma 10 pontos, assim como o Estudiantes, no Grupo C, e o River Plate, no Grupo F. O Palmeiras, com 12 no Grupo A, é a equipe melhor classificada no momento. Segundo o regulamento da Libertadores, o clube de melhor campanha define o mata-mata como mandante.

