Libertadores: enquete do jornal ‘Olé’ aponta que torcedores do River Plate querem o Flamengo nas oitavas Diário argentino diz que 'hinchas' do River buscam 'uma espécie de revanche' após a decisão de 2019, vencida pelo Rubro-Negro por 2 a 1, com dois gols de Gabigol