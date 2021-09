Libertadores, Copa da Liga Inglesa, Série B, MLB… Veja onde assistir aos eventos esportivos desta terça-feira Saiba sobre os horários e transmissões de Palmeiras x Atlético-MG

A terça-feira esportiva promete ser muito emocionante, pois no período da tarde acontecem os jogos da Copa da Liga Inglesa, com diversos gigantes em campo, além do Brasileirão Série B e a tão aguardada semifinal da Libertadores 2021, entre Palmeiras e Atlético-MG, no Allianz Parque, casa palmeirense.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



LIBERTADORES

​21h30 – Palmeiras x Atlético-MG

Onde assistir: SBT e Conmebol TV

SÉRIE B

16h – Guarani x Remo

Onde assistir: SporTV

19h – Avaí x Goiás

Onde assistir: SporTV

19h – Brasil-RS x CRB

Onde assistir: Premiere

19h – Sampaio Corrêa x Brusque

Onde assistir: Premiere

21h30 – Náutico x Londrina

Onde assistir: SporTV

21h30 – Vila Nova x Confiança

Onde assistir: Premiere

COPA DA LIGA INGLESA

15h45 – Manchester City x Wycombe

Onde assistir: ESPN Brasil

15h45 – Norwich City x Liverpool

Onde assistir: Star Plus

15h45 – Fulham x Leeds United

Onde assistir: Star Plus

15h45 – QPR x Everton

Onde assistir: Star Plus

​CAMPEONATO ESPANHOL

​14h30 – Getafe x Atlético de Madrid

Onde assistir: Fox Sports







17h – Athletic Bilbao x Rayo Vallecano

Onde assistir: Fox Sports

17h – Levante x Celta de Vigo

Onde assistir: Star Plus

CAMPEONATO ITALIANO

​13h30 – Bologna x Genoa

Onde assistir: Star Plus

15h45 – Fiorentina x Inter de Milão

Onde assistir: Star Plus

15h45 – Atalanta x Sassuolo

Onde assistir: ESPN

MLB

20h – Tampa Bay Rays x Toronto Blue Jays

Onde assistir: ESPN

