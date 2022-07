Libertadores: confira os clubes classificados, duelos e quando serão os jogos das quartas de final Próxima fase da competição continental terá cinco times brasileiros e três argentinos

Com a vitória sobre o Fortaleza nesta quinta-feira, o Estuadiantes garantiu a última vaga para as quartas de final da Libertadores. A próxima fase da competição contará com cinco clubes brasileiros e três argentinos. Além do time de La Plata, também estão classificados Athletico, Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Vélez Vélez Sarsfield e Talleres.

Os jogos das quartas da Libertadores só vão acontecer no próximo mês. As partidas serão disputadas nas semanas de 3 e 10 de agosto. A Conmebol ainda vai divulgar as datas e horários de cada duelo.

Veja os confrontos das quartas (times da direita decidem em casa):

Athletico-PR x Estudiantes

Atlético-MG x Palmeiras

Corinthians x Flamengo

Vélez Sarsfield x Talleres

