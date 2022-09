Libertadores, Champions, Série A… Onde assistir aos eventos esportivos desta quarta-feira

admin3 07/09/2022 - 2:29 Compartilhe







A quinta-feira será movimentada no mundo do futebol. Por aqui, Libetadores, Série A, Série B e Paulistão Feminino entram em ação, enquanto na Europa, a Liga dos Campeões dá sequência à primeira rodada. O LANCE! preparou uma lista com as transmissões do dia.

Champions League

13h45 – Ajax x Rangers

Onde assistir: TNT e HBO Max

13h45 – Eintracht Frankfurt x Sporting

Onde assistir: Space e HBO Max

16h – Barcelona x Viktoria Plzen

Onde assistir: TNT e HBO Max

16h – Napoli x Liverpool

Onde assistir: Space e HBO Max

16h – Internazionale x Bayern de Munique

Onde assistir: HBO Max

16h – Tottenham x Olympique de Marselha

Onde assistir: HBO Max

16h – Atletico de Madrid x Porto

Onde assistir: HBO Max

16h – Club Brugge x Bayer Leverkusen

Onde assistir: HBO Max

Paulistão Feminino

16h45 – Sao Paulo x Corinthians

Onde assistir: SporTV

18h – Palmeiras x RB Bragantino

Onde assistir: Paulistão Play

Brasileirão – Série A

17h – Atlético-MG x RB Bragantino

Onde assistir: Premiere

Brasileirão – Série B

19h – Ponte Preta x Sport

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Sampaio Correa x Novorizontino

Onde assistir: SporTV e Premiere

Libertadores

21h30 – Flamengo x Vélez

Onde assistir: ESPN

Sul-Americana

21h30 – Melgar x Independiente del Valle

Onde assistir: Conmebol TV

