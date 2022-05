Libertadores: Athletico-PR faz dever de casa e avança para oitavas

O Athletico-PR literalmente fez o trabalho de casa nesta quinta-feira (26) e se garantiu nas oitavas de final da Copa Libertadores. Jogando na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão goleou o Caracas (Venezuela) por 5 a 1.

⚫️ ️ Furacão avassalador! O @AthleticoPR goleou o @Caracas_FC por 5-1 e se classificou para as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/1z1tpAwFgI

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2022

Com este triunfo a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari fechou a primeira fase da competição na segunda posição do Grupo B com dez pontos, mesma pontuação do líder Libertad (Paraguai), que bateu o The Strongest (Bolívia) por 4 a 1 nesta quinta.

Jogando em casa, a equipe brasileira abriu o placar logo aos 18 minutos, quando o atacante Pablo se livrou de um adversário com um drible e bateu rasteiro. Três minutos depois o Furacão ampliou com novo gol do camisa cinco.

Um pouco antes do intervalo a equipe de Felipão chegou ao terceiro com o volante Christian, que finalizou após cruzamento rasteiro de Abner.

Aos 12 minutos da etapa final o Caracas ainda tentou iniciar uma reação com gol de Rivero, mas o Athletico-PR confirmou seu triunfo graças a gols de Christian, aos 25, e de Pedro Rocha, aos 29.

Após fazer o dever de casa pela Libertadores, o Furacão visita o Cuiabá na Arena Pantanal no próximo domingo (29).