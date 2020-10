Libertad é derrotado pelo Independiente de Medellin, mas avança às oitavas da Libertadores

O saldo de gols garantiu ao paraguaio Libertad a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, apesar da derrota por 4 a 2 para o colombiano Independiente Medellin, em Assunção, nesta quinta-feira, em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo H.

Os gols da equipe da Colômbia foram marcados por Larry Angulo (37), José Estupiñán (60), Reina (63) e o paraguaio Carlos Monges (71). Já Adrián Martínez (4) e Javier Ferreira (79) fizeram para os donos da casa.

O primeiro lugar do grupo ficou com o argentino Boca Juniors (14 pontos), que derrotou nesta quinta o venezuelano Caracas, que ficou com os mesmo 7 pontos que o time do Paraguai, mas terminou em terceiro por ter saldo de gols inferior. Como consolo, o clube da Venezuela ganha vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana.

Já o lanterna Independiente (6 pontos) se despede da Libertadores.

— Ficha técnica da partida válida pela sexta e última rodada do Grupo H da Copa Libertadores:

Libertad – Independiente Medellin 2 – 4 (1-1)

Estádio: Defensores del Chaco (Assunção)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Gols:

Libertad: Martínez (4), Ferreira (79)

Independiente Medellín: Angulo (37), Estupiñán (60), Reina (63), Monges (71)

Equipes:

Libertad: Martín Silva – Daniel Bocanegra, Diego Viera, Paulo Da Silva (Rodrigo Bogarín 82), Matías Espinoza (Luis Cardozo 82) – Alexander Mejía (Hugo Martínez 66), Sergio Aquino (Iván Piris 55), Blas Cáceres – Antonio Bareiro, Sebastián Ferreira, Adrián Emmanuel Martínez (Oscar Cardozo 66). T: Gustavo Morínigo.

Independiente Medellin: Andrés Mosquera – Luis Mena (Juan Mosquera 67), Guillermo Tegue, Andrés Cadavid, Jaime Andrés Giraldo – Larry Angulo, Walter Rodríguez (Jose Hernando Estupiñán 28), Yesid Díaz (Juan Parra 73), Yulián Gómez, Javier Reina (Andrés Steven Rodríguez 73) – Leonardo Castro (Carlos Monges 67). T: Javier Álvarez.

