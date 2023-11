Libéria tem 2º turno da eleição presidencial entre ex-astro do futebol e ex-VP

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2023 - 6:56 Para compartilhar:

Os liberianos comparecem às urnas nesta terça-feira (14) para o segundo turno da eleição presidencial entre o atual chefe de Estado, o ex-astro do futebol George Weah, e o político veterano Joseph Boakai.

Os analistas projetam uma eleição muito disputada no segundo turno. Os dois candidatos se enfrentaram em 2017, quando Weah venceu com 61% dos votos.

No primeiro turno de 10 de outubro, Weah, 57 anos, foi o mais votado por pequena margem: ele recebeu 43,83% dos votos, contra 43,44% de Boakai, 78 anos.

Mais de 2,4 milhões de eleitores estão registrados para votar neste país de língua inglesa da região oeste da África, que almeja o desenvolvimento e a paz depois de muitos anos marcados pela guerra e por epidemias.

O primeiro mandato do ídolo do futebol, único africano que já venceu o prêmio Bola de Ouro, foi muito criticado porque ele não cumpriu todas as promessas de campanha, como melhorar as condições de vida dos mais pobres e lutar contra a corrupção.

Boakai foi vice-presidente de 2006 a 2018 e prometeu restaurar a imagem do país, desenvolver as infraestruturas e melhorar a vida dos pobres.

Mais de 20% da população vive com menos de 2,15 dólares por dia, segundo o Banco Mundial.

Estas eleições são as primeiras organizadas sem a presença da missão da ONU na Libéria, criada em 2003 para garantir a paz depois das guerras civis que provocaram mais de 250.000 mortes entre 1989 e 2003, conflitos muito lembrados no país.

As eleições “representam, sem dúvida, uma etapa crucial na consolidação da paz e da democracia na Libéria e na região”, afirmou a ONU em um comunicado recente.

Durante a campanha foram registrados confrontos que deixaram vários mortos, o que provoca o temor de uma onda de violência pós-eleitoral.

A Libéria fica em uma região na qual foram registrados vários golpes de Estado nos últimos anos.

A Comissão eleitoral tem prazo de 15 dias para publicar os resultados.

eks-lal/meb/es/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias