Liberdade terá ruas fechadas para carros aos domingos; veja vias afetadas

Estadão Conteúdo 22/09/2023 - 16:52

Assim como já acontece com a Avenida Paulista, um outro cartão-postal de São Paulo terá as ruas fechadas para carros – e aberta para pedestres – aos domingos. A partir do próximo dia 1º, o bairro da Liberdade, importante polo cultural da região central da cidade, passará a integrar o Programa Ruas Abertas, anunciou nesta sexta-feira, 22, a Prefeitura de São Paulo.

Segundo a pasta, quatro vias públicas do bairro ficarão abertas exclusivamente para a circulação de pedestres das 9h às 20h aos domingos. São elas: Rua dos Estudantes (entre a Av. da Liberdade e Rua da Glória), Rua dos Aflitos, Rua Américo de Campos (trecho entre a Rua Galvão Bueno e a Rua da Glória) e Rua Galvão Bueno (trecho entre a Rua Américo de Campos e a Praça da Liberdade).

“Foi um processo realmente feito de perto, com as pessoas, que vai aumentar em 174% o espaço disponível para pedestres na região”, disse o assessor da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Pedro Fernandes, que destacou a participação de comerciantes e moradores do bairro.

Em junho, como mostrou o Estadão na época, a Prefeitura abriu uma consulta pública para entender como a população receberia o programa. A pasta disse ter recebido mais de 4 mil contribuições ao longo do processo, com 89% de aprovação em relação à proposta de fechar vias aos domingos na região.

A implantação do projeto tem caráter experimental neste início de operação, podendo passar por ajustes caso necessário, informou a Prefeitura. Em uma segunda fase, há previsão também de realização de obras de melhoria na região, como ampliação de calçadas. “Nossa expectativa é de lançamento da licitação até o final do ano”, disse Fernandes.

Como vai funcionar?

Com a ampliação do Ruas Abertas para o bairro da Liberdade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região para orientar os motoristas com o objetivo de manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

O Ruas Abertas Liberdade, segundo a Prefeitura, é uma iniciativa que “prioriza a qualificação do espaço urbano a partir das necessidades dos pedestres”. “A intenção é oferecer condições que estimulem a permanência das pessoas, a caminhabilidade e o fortalecimento da região como forte atrativo turístico e comercial”, disse a pasta.

No processo participativo, a Prefeitura constatou que a avaliação média de insatisfação em relação à situação atual dos locais contemplados pelo projeto é de 91,58%. Já a aprovação média da abertura das ruas a pedestres aos domingos e feriados é de 88,35%.

O Programa Ruas Abertas foi instituído em 2016, pelo então prefeito Fernando Haddad (PT), hoje ministro da Fazenda. A lei prevê “a destinação temporária ou permanente de trechos de vias públicas, praças e largos para atividades de lazer, esporte, cultura”. Hoje, mais de 20 vias são contempladas pela iniciativa, segundo a Prefeitura.

Quais ruas vão ser interditadas?

Rua dos Estudantes, entre Avenida Liberdade e Rua da Glória;

Rua Galvão Bueno, entre Rua Américo de Campos e Praça da Liberdade;

Rua dos Aflitos;

Rua Américo de Campos, entre as ruas da Glória e Galvão Bueno.

Quais são as alternativas para motoristas?

Rua dos Estudantes: seguir pela Avenida Liberdade e Rua da Glória;





Rua Galvão Bueno: seguir pela Rua Américo de Campos, Avenida Liberdade e Rua da Glória;

Rua Américo de Campos: seguir pelas ruas da Glória, Barão de Iguape e Galvão Bueno.

