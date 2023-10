Liberal Daniel Noboa é eleito o novo presidente do Equador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 9:01 Compartilhe

QUITO, 16 OUT (ANSA) – O candidato liberal Daniel Noboa Azín, 35 anos, venceu o segundo turno das eleições no Equador na noite do último domingo (15) e tornou-se o presidente da República mais jovem da história equatoriana.

Noboa, da Acción Democrática Nacional (Ação Democrática Nacional, em português) derrotou a candidata de esquerda Luisa González, da Revolución Ciudadana (Revolução Cidadã), que é ligada ao ex-presidente Rafael Correa.

Com 90,87% das urnas apuradas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Noboa obteve 4.881.100 votos (52,30%), contra os 4.451.243 arrecadados por González (47,70%).

Em uma transmissão online, a presidente da CNE, Diana Atamaint, oficializou a “tendência irreversível” da vitória de Noboa.

Por sua vez, González reconheceu a vitória do seu rival e prometeu-lhe colaboração no Parlamento, “mas certamente não para “privatizar os nossos recursos ou tornar precária a vida dos cidadãos”.

Na sua primeira declaração como candidato eleito, o jovem liberal enfatizou: “Hoje fizemos história, as famílias equatorianas escolheram um país com segurança e emprego”.

Empresário e com uma experiência política relativamente curta de dois anos no Parlamento (2021-2023), Noboa é filho de Álvaro Noboa, o homem mais rico do Equador, cinco vezes candidato malsucedido ao mais alto cargo estatal.

Ele é de uma família dona de um império empresarial que inclui a exportadora de banana Bonita, uma das principais do Equador.

Durante as campanhas eleitorais dos dois turnos de votação, o recém-eleito presidente tentou mostrar-se com uma personalidade “fora do establishment”, ao mesmo tempo que garantiu que queria fortalecer o modelo de mercado livre existente no país.

“Trabalharemos para devolver um sorriso ao Equador”, declarou Noboa após a vitória.

Em seu discurso, Noboa agradeceu sua esposa, a influenciadora Lavinia Valbonesi, considerada uma peça-chave de sua campanha digital, e “todas aquelas pessoas que fizeram parte de um novo, jovem e improvável projeto político”, que visa “restaurar a paz, a educação e o emprego”.

O agora presidente mais jovem da história do país ressaltou que um dos seus objetivos será dar tranquilidade às famílias equatorianas e levar o Equador ao progresso, “um país que tem tudo, que tem todos os elementos para ser um exemplo global”.

Por fim, prometeu que trabalhará “para reconstruir um país gravemente afetado pela violência, pela corrupção e pelo ódio”.

Noboa sai vitorioso após uma campanha marcada pela violência, em que um de seus oponentes, Fernando Villavicencio, foi assassinado dias antes do primeiro turno, em agosto passado.

Ele terá um mandato atípico, que iniciará em dezembro e durará apenas até maio de 2025. Isso porque o jovem vai concluir o mandato do atual presidente Guillermo Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em decorrência de um processo de impeachment por corrupção.

Primeira-dama “italiana” De origem italiana, Lavinia Valbonesi, nutricionista, modelo e influenciadora de 25 anos, foi um elemento-chave da campanha digital de Noboa, que em diversas ocasiões marcou tendência entre os usuários das redes sociais mais seguidas por adolescentes, como o TikTok.

A jovem, cujo pais é italiano, nasceu na cidade de Chone, no oeste do Equador, e cresceu nas Ilhas Galápagos. Ela conheceu Noboa aos 21 anos e se casou com ele em agosto de 2021, tornando-se mãe pela primeira vez em 2022.





Valbonesi já gozava de certa popularidade entre os equatorianos, mas por motivos alheios à política, graças aos mais de 338 mil seguidores no Instagram e mais de 209 mil no TikTok.

Em suas redes sociais, ela se define como “mãe de quase dois filhos e especialista em nutrição”. Em agosto passado, anunciou sua segunda gravidez. Ao final do segundo debate presidencial, ela relatou ter tido uma hemorragia, mas que a superou. (ANSA).

